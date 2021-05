De las críticas de Jadue a Jiles al desmarque de Narváez sobre Provoste: los cinco episodios que marcaron la segunda jornada electoral

Emplazamientos entre dirigentes políticos por temas relacionados a la carrera a La Moneda; la concurrencia a las urnas de los presidenciables que no fueron ayer a sufragar; la advertencia de la subsecretaria de Salud a no salir a celebrar esta noche masivamente en las calles y la llegada de nuevas urnas a algunos locales de votación.

Estos han sido los hitos que han marcado la segunda jornada electoral de este domingo -un proceso calificado como histórico- donde finalmente se conocerán los nombres de los nuevos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y miembros de la Convención Constitucional.

La crítica de Jadue a Jiles

Hasta la escuela Víctor Cuccuini de Recoleta llegó a sufragar, la mañana de este domingo, el alcalde Daniel Jadue. Posteriormente, el precandidato presidencial del Partido Comunista (PC) abordó varios temas de contingencia, entre ellos, se refirió a la diputada y también precandidata a La Moneda, Pamela Jiles, quien ayer sábado protagonizó una polémica performance en la que llamó a votar por su pareja y candidato a gobernador del Partido Humanista, Pablo Maltés, contraviniendo la normativa electoral.

Incluso, el Servel confirmó anoche que recibieron una denuncia tras la polémica intervención de la legisladora, por lo que se están estudiando los antecedentes para evaluar si corresponde aplicar un proceso administrativo sancionatorio.

Consultado por este episodio -en que la legisladora además lanzó insultos al Presidente Sebastián Piñera-, Jadue sostuvo que “tengo una opinión distinta de cómo se conduce el debate político. No es que sea blando con este gobierno, todos me conocen, le he puesto una querella por el mal manejo de la pandemia, por cuasi delito de homicidio, es una dureza bastante importante. Pero me parece que lo cortés no quita lo valiente. El debate político tiene que darse en un marco de debate político y en las palabras que vi no vi ningún debate político ni una sola idea política y eso me llama la atención”.

Respecto a si participaría en una primaria con Jiles, el alcalde contestó que la diputada “ha dicho varias veces que no es de izquierda, ni de derecha. Mientas Pamela no defina en qué lado de la historia está, es difícil incorporarla. Además no sé si está disponible para ir a primarias con lo que ella llama ‘una clase política miserable’. En una primaria uno compromete apoyos, entonces a uno le es difícil llamar a votar por quienes habla mal todos los días”.

“No conozco su proyecto y no sé dónde está ubicada. Tiene una contradicción un poco vital, porque es la primera humanista que es partidaria de la pena de muerte. Yo soy humanista y no soy partidario de la pena de muerte, entonces habría que conocer cuáles son sus propuestas”, agregó el alcalde.

Los últimos presidenciables en votar

Daniel Jadue (PC) y Paula Narváez (PS) por la oposición; Sebastián Sichel (Ind) e Ignacio Briones (Evópoli) por Chile Vamos, concurrieron este domingo a las urnas, en la segunda jornada de esta elección que se extiende hasta hoy.

Tras votar -Jadue en Recoleta, Narvaéz y Sichel en Las Condes y Briones en Vitacura- todos conversaron con la prensa y abordaron distintos temas de la contingencia nacional. Mientras Jadue cuestionó a la diputada Pamela Jiles y dijo que “mientras no defina en qué lado de la historia está, es difícil incorporarla a una primaria del sector”; Narváez arremetió contra las voces que buscan posicionar a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en la carrera presidencial y sostuvo que “en el momento en que decidamos abandonar la democracia y reemplazarla por las encuestas, estaremos en un retroceso tremendo”.

En tanto, Sichel se refirió al escenario que enfrenta Evelyn Matthei de cara al consejo general del partido y explicó que “me gustaría que compita, y que la UDI la dejara, no milito en un partido político, es una decisión que tiene que tomar la UDI, pero a pesar de todas nuestras diferencias me gustaría poder debatir con ella y no que por secretaría termine no compitiendo”.

Sobre lo anterior, Briones sostuvo que “ojalá ella pueda ser ratificada como precandidata, es un aporte a la discusión. Es es mejor tener más voces, más miradas, más ideas, y además tener una voz femenina en una primaria de puros hombres es significativo, es relevante, es simbólico”. Los dos presidenciables de Chile vamos descartaron un “cálculo electoral” detrás de sus dichos.

El desmarque de Narváez sobre Provoste

Esta mañana, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, abordó la irrupción de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en la última encuesta CEP y su rol como líder en el diálogo por ‘mínimos comunes’ sostenido entre el Congreso y el gobierno durante las últimas semanas.

Consultada si la oposición debería evaluar “liderazgos alternativos” ante la baja valoración que han mostrado algunos precandidatos del sector, la exvocera respondió que “en el momento en que decidamos abandonar la democracia y reemplazarla por las encuestas, estaremos en un retroceso tremendo”.

“Tenemos que tomarnos en serio los procesos electorales, de participación de las personas que cuando toman una decisión, van a votar. Ese es un ejercicio que tenemos que honrar quienes nos dedicamos a la actividad política. Me parece que la manera de definir el candidato o candidata de la oposición tiene que ser a través de una primaria legal, esa es la manera de honrar nuestra democracia, hacer ese ejercicio, es importante hacerlo”, enfatizó Narváez.

La exvocera destacó que elegir a los candidatos en una primaria legal “va en la línea correcta de fortalecer la democracia, hacia allá tenemos que insistir, no podemos decaer en cuanto a ello (...) Esa es mi convicción, tenemos que ser consistentes o sino la ciudadanía consideraría que todo esto es improvisable, cambiable y discrecional y creo que eso atenta contra las normas de la democracia”.

La advertencia de Daza: “No hay permiso para festejos masivos en las calles”

Pasadas las 8 de la mañana, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, realizó un positivo balance de la jornada electoral de ayer domingo y advirtió que esta noche, cuando comiencen a conocerse los resultados de los comicios, las personas no tienen permitido concurrir a festejar a las calles, pese a que el toque de queda se extenderá hasta las 2 de la mañana.

“No hay permisos especiales para que las personas puedan salir a festejar en grupo”, dijo en conversación con Radio Universo, y reiteró que las comunas en cuarentena y en Transición están en confinamiento durante el fin de semana.

Respecto a eventuales celebraciones masivas en las calles, Daza afirmó que “esas situaciones particulares son de alto riesgo sanitario”. Así, llamó a la ciudadanía a “celebrar en sus casas, con sus familias, pero que no se use esto para salir a conglomerarse con más gente”.

Mesas suman nuevas urnas para depositar los votos

Debido al gran tamaño de las papeletas, algunos vocales de mesa a lo largo de todo el país transmitieron anoche que las urnas en que estaban siendo depositados los votos estaban alcanzando el máximo de su capacidad.

Temprano en la mañana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que desde el gobierno se comunicaron con distintos municipios para pedirles que tuvieran urnas de reemplazo o emergencia para poder salvaguardar las que se van llenando.

“En general los municipios tienen stock de urnas (...) les pedimos que activen las medidas de contingencia y pedimos al Servicio Electoral que envíe un mail a los delegados para que tengan esta situación en consideración”, explicó el jefe de gabinete.

Respecto al instructivo que el Servel envió anoche, el presidente del organismo, Andrés Tagle, sostuvo que de no haber disponibilidad de otras urnas, la solución que se puede realizar es depositar los votos de constituyentes o concejales en la caja de alcaldes.

“Hemos realizado otras elecciones con votos tan grandes como los actuales y no ha habido problemas, caben las papeletas. En el caso que no, empújelos con una regla para apretarlos”, relató Tagle.

Durante la jornada se pudo constatar que a establecimientos como el Liceo Manuel de Salas llegaron nuevas urnas tras las denuncias formuladas anoche. Lo mismo ocurrió en locales de Maipú.