Tohá valora disposición del gobierno de Milei para extraditar a Apablaza, pero recuerda que “depende de los tribunales”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró la disposición del gobierno de Javier Milei para que se concrete la extradición del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Galvarino Apablaza desde Argentina, sin embargo, recordó que el tema está radicado en la justicia trasandina.

Esto, ante la serie de declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, enmarcadas en su visita a para participar en Enade, en las que la autoridad argentina confirmó la voluntad de que el exfrentista sea entregado a Chile.

“Ella ha planteado que tienen como gobierno la voluntad de que esto avance, es un proceso que está judicializado en Argentina, entonces depende realmente de los tribunales lo que queda pendiente, y es ahí donde se debe resolver este recurso que se presentó en su momento por el señor Apablaza”, precisó Carolina Tohá.

Apablaza es sindicado como el autor intelectual del atentado contra el senador UDI, Jaime Guzmán, ocurrido en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica en 1991. También es requerido por responsabilidad en el secuestro extorsivo de Cristián Edwards.

“Argentina no es una tierra de asesinos. Siendo yo ministra de seguridad de la Nación Argentina, llevamos adelante el quite del refugio para Apablaza y luego fue a la justicia y lo durmieron, lo estamos despertando. Nosotros queremos que Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir y el es compromiso del gobierno argentino, porque no hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”, señaló Bullrich en su exposición en Enade.

Asimismo, en conversación con CNN Chile, afirmó que están “en conversaciones con la justicia para que esto no sea eterno” y “resolver esto de manera inmediata”.

Hace siete años, el gobierno de Mauricio Macri retiró a Apablaza la condición de refugiado político que le había sido otorgada el 30 de septiembre de 2010, con Cristina Fernández instalada en la Casa Rosada. Apablaza, por su parte, apeló y la causa está pendiente de resolución. A fines de 2017 el juez Mario Carroza dictó una orden de captura internacional en contra del frentista. En la oportunidad Interpol Chile se comunicó con Argentina para indicar que la difusión roja se encuentra activada, y así se puedan tomar las medidas necesarias previo a una posible extradición.

La solicitud de extradición de Apablaza ya había sido aprobada por el máximo tribunal argentino en 2010, pero dicho proceso quedó suspendido debido a la decisión del Ejecutivo de ese entonces de otorgarle la condición de asilo político.