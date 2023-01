El fuerte debate en la Cámara por la ausencia de ministra Ríos en sesión especial por indultos

A las 19 horas de esta tarde, la Cámara de Diputados dio inicio a una sesión especial para conocer y analizar los fundamentos entregados por el Presidente Gabriel Boric para indultar a 12 condenados por delitos asociados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Sin embargo, el inicio de la sesión -solicitada por 53 diputados- estuvo marcado por una discusión entre legisladores de oposición y la mesa de la Cámara debido a que en la sesión no se estuvo presente la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien mientras se desarrollaba la sesión anunciaba la nominación de Ángel Valencia para fiscal nacional.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó en su intervención que “nunca una ministra de Estado no se había atrevido a dar la cara. La ministra Marcela Ríos no se atrevió a dar la cara por el indulto de la vergüenza, por el indulto que deja en libertad a violentistas y terroristas”.

En este sentido, Coloma agregó que “la ministra Marcela Ríos se atrevió a firmar un documento para dejar en libertad a delincuentes y no se atreve a dar la cara ante el Congreso Nacional”.

No obstante, el secretario de la Corporación, Miguel Landeros, explicó que, de acuerdo al reglamento de la Cámara, un ministro de Estado puede asistir a una sesión de la Cámara por voluntad propia o cuando es citada por unanimidad en los comités, lo que, según explicó, no habría sucedido.

Al respecto, el diputado Evópoli Francisco Undurraga, tras indicar no haber entendido la explicación del secretario, recordó que el párrafo sexto del Artículo 76 del reglamento de la Cámara señala que “los ministros de Estado que no asistan a estas sesiones especiales deberán dar excusas fundadas de su ausencia, cuyo mérito será calificado por la Sala, y de no ser justificada, será notificada al Presidente de la República”.

Ante esto, el secretario Landeros recordó que “cuando hemos citado a los ministros por el artículo 76 ha sido por acuerdo unánime de los comités, tanto en esta legislatura como en la anterior”.

Agregó que “las sesiones acordadas por la Cámara están en el artículo 75, no en el 76. Lo que pasa es que cuando los diputados, por unanimidad, acuerdan citar a un ministro, aplicamos el artículo 76, y lo hemos hecho en todas las reuniones de comité. En esta oportunidad no lo hubo. Cuando se hace por el artículo 76 se vota esa citación en el pleno de la Cámara, porque es un acuerdo de la Cámara”.

A su turno, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que la Constitución de la República, en el inciso segundo de su Artículo 37 indica que “los ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos perteneciendo al ámbito de sus atribuciones dichas secretarías de Estado”.

En este sentido fue tajante: “Cuando el tenor de la ley es claro, no cabe distinguir, presidente”.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) indicó que la solicitud de sesión especial del día de hoy fue realizada “en atención al Artículo 76 del reglamento”, por lo que apeló directamente al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL).

“Yo le pregunto primero, ¿existe esa excusa fundada de ausencia por parte de la ministra?, segundo, en caso de existir esa excusa, tenemos que calificarla”, sostuvo.

“En caso de que no exista (la excusa por parte de la ministra Ríos), solicito que se proceda a la notificación al Presidente de la República por la ausencia injustificada e infundada de la ministra de Estado”, agregó.

En este momento, y con la intención de zanjar el tema, el timonel de la Corporación sostuvo que “la opinión de este presidente es exactamente la misma que la del señor secretario”

“Aquí no hemos innovado en nada, esta ha sido la práctica de la Cámara siempre”, sostuvo, respecto de que la solicitud se debería haber realizado con la anuencia de los comités.

Haciendo uso de un punto de reglamento, el diputado Jorge Alessandri (UDI) señaló: “Quería pedirle si puede poner a disposición a los señores y señoras diputados la citación que le envió la mesa a la ministra y de lo contrario pedir reunión de comité con suspensión de sala”.

Ante esto, Mirosevic contestó: “Vamos a subirla para que puedan revisarla”, a lo que Alessandri replicó que con eso se dejaba claro que la ministra Ríos sí había sido citada.

Sin embargo, el timonel de la Cámara indicó que la ministra fue informada, pero no citada: “La citación no la hicimos”, sostuvo.

Finalmente, indicó que “frente a la solicitud del diputado Alessandri, vamos a realizar la sesión de comité, pero sin suspensión de sala”, con lo que el debate prosiguió centrado esta vez en los indultos presidenciales.