Presidente Boric indulta a doce condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna

A nueve meses de asumido el gobierno, el Presidente Gabriel Boric indultó a doce personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 y al otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas.

El decreto para concretar el beneficio, según confirmó La Tercera, está en poder de Gendarmería desde esta mañana.

Quienes accederán a los indultos, en detalle, son los internos Juan Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Alejandro Carvajal Gutiérrez (22 años), Matías Rojas Marambio (21 años), Claudio Romero Domínguez (21 años), Brandon Rojas Cornejo (22 años) Luis Castillo Opazo (37 años) y Sebastián Montenegro Coo (25 años).

A la lista también se suma el exfrentista Mateluna (48 años), condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, ocurrido en junio de 2013.

Inicialmente, mediante un comunicado para informar sobre los detalles de quienes accederían a los indultos, el gobierno incluyó en la nómina de nombres a Castillo Opazo y Montenegro Coo.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia alertaron, en una primera instancia, que la inclusión de ambos en el documento se trató de una equivocación y que ninguno de ellos era beneficiario. Precisaron, de hecho, que en sus reemplazos deberían figurar Carvajal Gutiérrez y Rojas Marambio, quienes no fueron incorporados en la primera lista publicada.

Tras conocerse esta información, desde La Moneda informaron que Justicia dará una versión oficial. Además, luego de dos horas y media de la alerta inicial sobre equivocaciones en la nómina, aclararon que por “error” de esa cartera se excluyeron a dos condenados y confirmaron que, finalmente, los trece nombres que fueron informados sí recibirán el beneficio.

La posibilidad de otorgar indultos corresponde a una facultad presidencial, amparada en la Ley 18.050. Y si bien significa la extinción de la responsabilidad penal -a través del perdón o la reducción de la pena- no implica la impunidad del hecho, pues se mantiene la calidad de condenado.

La nómina de alternativas para que el jefe de Estado otorgue los indultos particulares estaba zanjada hace días y fue el Ministerio del Interior el encargado de levantar un catastro de los casos que cumplirían los requisitos. La cartera de Justicia también se sumó a ese proceso, pues recibe las solicitudes para acceder a este beneficio.

Sin embargo, en La Moneda no habían encontrado el momento adecuado para anunciar la decisión del Mandatario, que se convirtió en un compromiso durante la carrera presidencial y que venía estudiando desde que se instaló en Palacio.

La noticia se iba a concretar el 23 de diciembre, ad portas de Navidad. Pero el masivo incendio en Viña del Mar, región de Valparaíso, cambió los planes y aplazó el anuncio para este viernes.

Un proyecto de amnistía que no prospera

Durante la campaña de la primera vuelta presidencial, Boric había apoyado sin reservas el proyecto de ley que se encuentra en tramitación en el Senado y busca otorgar amnistía -anteriormente indultos- a un catálogo de delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones del 18-O.

Gestos como la visita a personas que cumplen prisión preventiva por estos hechos fueron parte de las acciones que desplegó el en ese entonces candidato durante ese periodo. Para la segunda vuelta, no obstante, precisó que no se indultaría a quienes quemaron iglesias, Pymes o saquearon supermercados.

El compromiso con las personas detenidas en el marco del estallido social se mantuvo para cuando se convirtió en Presidente electo. El 10 de marzo, a un día de asumir como la máxima autoridad del país, dio su primera señal con el anuncio del retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por la saliente administración de Sebastián Piñera, en el marco de las manifestaciones.

Once días después, el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson anunció, junto a la senadora Fabiola Campillai, la decisión del Ejecutivo de otorgarle suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social.

La iniciativa no concitaba apoyos en el Senado y, ante un escenario complejo el Parlamento, el gobierno comenzó a evaluar alternativas y fórmulas que viabilizaran su tramitación.

El 17 de octubre, ad portas del tercer aniversario del estallido social, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo confirmó que no reingresarían suma urgencia al proyecto legislativo, que se había vencido en mayo.

Gestos en la cuenta pública y los emplazamientos de la senadora Campillai

Para su primera cuenta pública (1 de junio), el Presidente Boric anunció una “Agenda Integral de Verdad Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, con medidas como la reformulación de programas de salud a las víctimas de violación de derechos humanos, aumento a las pensiones de gracia -de las que han visado 296- y un proyecto de ley sobre la protección de defensores de derechos humanos.

En la oportunidad, además, informó que se conformaría una “mesa de reparación integral” en la que participaría en calidad de coordinadora la senadora Campillai.

Ese anuncio vino acompañado de un gesto a la parlamentaria, a quien reconoció -desde la testera del Congreso en Valparaíso- “su compromiso, su tesón y su inquebrantable voluntad”. Una vez finalizada la ceremonia, el jefe de Estado y la legisladora se abrazaron.

Sin embargo, una de las grandes omisiones de Boric en su primera rendición de cuentas ante el Poder Legislativo -aunque incluyera guiños respecto del estallido y la crisis social de 2019- fue el proyecto de amnistía en la hoja que trazó para el trabajo del gobierno. La iniciativa, para ese entonces, seguía sin concitar apoyo en la Cámara Alta.

Ante eso, en julio, la senadora Campillai emplazó al Ejecutivo frente el “estancamiento” del proyecto de amnistía y acusó que solicitó una reunión con el Mandatario, pero que su petición no tuvo eco. El 17 de octubre llamó al jefe de Estado a impulsar “indultos particulares” y, la semana pasada, con motivo de las celebraciones de fin de año, difundió un video insistiendo en el punto.

“En estas fiestas de fin de año, en la cual nuestras familias se reúnen a reflexionar, a compartir y a disfrutar, lamentablemente no estamos todos. Nos faltan nuestros presos políticos del estallido social (...). Por eso que hoy, nuevamente, hago el llamado al gobierno a conceder los indultos particulares y a retirar las querellas que existan”, declaró la legisladora.

La solicitud de Campillai llegó hasta La Moneda. Esta semana, luego de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, la parlamentaria le pidió a la jefa de gabinete una cita con el Presidente Boric para insistir en indultos particulares.

Tras los diferentes emplazamientos, en su última entrevista televisada de 2022 -que se concretó el miércoles- el jefe de Estado confirmó que había un trabajo en curso sobre esta materia.

“Eso lo estamos trabajando en conjunto con las familias y prefiero ser cauto en estas cosas, pero hay un trabajo en curso”, declaró en diálogo con Vía X, y agregó -sobre la solicitud de la legisladora- que “me he reunido permanentemente con la senadora Campillai y no tengo ningún problema en volver a hacerlo”.

*Producto de un error en el comunicado de La Moneda, inicialmente esta nota se publicó sin incluir a Alejandro Samuel Carvajal y Matías Rojas Marambio en la lista de beneficiados del indulto. La información fue modificada minutos después.