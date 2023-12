“El responsable exclusivo es el Presidente”: oposición apunta a Boric tras nueva detención de indultado Luis Castillo

La oposición y partidos no alineados no tardaron en arremeter contra el Presidente Gabriel Boric, luego que se conociera que Luis Castillo, uno de los 12 indultados por el Mandatario en 2022, fuera detenido por un presunto delito de secuestro.

Castillo sería uno de los presuntos secuestradores de un hombre en Copiapó, Región de Atacama. Si bien el fiscal Cristián González no quiso confirmar su identidad, sí lo hicieron fuentes policiales ligadas al caso.

Mientras que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló tras conocer los hechos que “hay un delito, en principio es un delito de secuestro, hay algunas personas detenidas y la información preliminar que tenemos es que una de las personas detenidas podría ser una persona que está vinculada a las personas detenidas en el marco del estallido social. No quiero confirmárselo en un 100%, pero esa es la información preliminar de la que dispongo”.

El arresto del indultado desató duras críticas hacia el Jefe de Estado, sobre quien recae la facultad de entregar el perdón.

El senador por Atacama, Rafael Prohens (RN) sostuvo: “Con la detención de Luis Castillo solamente corroboramos que la decisión del Presidente de la República de indultarlo fue equivocada y con un peligro para la sociedad que no se cuantificó. Por eso que esperamos que pueda dar disculpas a la gente de Atacama por ponerla en riesgo al no tomar en cuenta las sugerencias que se le hicieron cuando Gendarmería dijo que Castillo no era una persona para indultar. Pero aquí pesó más el tema político y devolver favores por causas asociadas con el estallido social antes que cuidar a la ciudadanía, que es la labor del presidente y el gobierno.”

Luis Castillo.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán, también RN, dijo que esperan “que la justicia haga lo suyo y que el Presidente Boric pueda expresar las excusas públicas con Chile. En su momento nos opusimos con fuerza al indulto otorgado por el Presidente Boric a Luis castillo, al punto que presentamos un reclamación administrativa ante el propio Presidente para que lo dejara sin efecto. Estaba mal fundado en la forma y se trataba de delincuentes comunes; pero además fuimos al Tribunal Constitucional y a la Contraloría general de la República. Los hechos nos dieron la razón, hoy día Luis Castillo fue detenido por un supuesto delito de secuestro. Esperamos que la justicia haga lo suyo, pero además esperamos que el presidente Boric pueda expresar las excusas públicas con Chile por haber afectado”.

Desde la misma colectividad, el diputado José Miguel Castro planteó que “si efectivamente fuera Luis Castillo, una persona indultada por el Presidente, quien cometió un secuestro, es algo sumamente grave. Porque le hemos dicho al Presidente en reiteradas ocasiones, no victimice a los delincuentes y lo sigue haciendo igual. Es por eso que este país está como está, es por eso que este país no puede salir de la delincuencia, porque tienen unas tremendas espaldas, las espaldas incluso presidenciales”.

A su vez, el diputado Andrés Longton (RN), sostuvo que “esta irresponsabilidad del presidente de avalar a un delincuente al dejarlo en libertad a través del indulto está generando sus primeras consecuencias. Una víctima de secuestro por parte de Luis Castillo, que fue detenido el día de hoy, que tenía 26 causas judiciales, 5 condenas y un informe negativo de Gendarmería y aún así el presidente no se puso en el lugar de todos los chilenos que están cansados de la delincuencia, se puso en el lugar de este delincuente que lo liberó y que además señaló que no era delincuente”.

En tanto, la senadora Ximena Rincón (Demócrata) recordó que “el contralor dijo que si había gente involucrada por delitos comunes no procedían a esos indultos. El tiempo, lamentablemente, nos está dando la razón. Lo advertimos y hoy, según los antecedentes preliminares que tenemos, este señor habría participado en un delito de secuestro y eso obviamente es de la máxima gravedad”, y agregó que “intentamos anular esos indultos ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno ciego de ideología dijo que era atribución exclusiva del Presidente. Ante la detención y eventual culpabilidad del indultado Luis Castillo, ahora el responsable exclusivo es el Presidente”.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) apuntó que en ese momento “le recordamos al Presidente que algunos de ellos tenían antecedentes penales y que sería un peligro liberarlos de nuevo. También le dijimos al Presidente que él iba a ser responsable si volvían a delinquir, bueno se cumplieron todas. Luis Castillo, uno de los indultados del Presidente de la República ha sido detenido por secuestro”.

En esa misma línea, el diputado gremialista y presidente de la comisión investigadora que indagó las irregularidades en la entrega de indultos, Henry Leal, recalcó que “en la comisión quedó claro que se entregaron beneficios a personas condenadas y hoy día han vuelto a su hábitat normal a cometer delitos. El Presidente Boric es el responsable de esta situación. Él indultó a través del Ministerio de Justicia. Vamos a exigir en la Comisión de Seguridad que sea citado el Ministro de Justicia a dar explicaciones de esta conducta y esperamos que se revierta y se anule ese decreto y que esa persona vuelva a cumplir su condena como corresponde en la cárcel”.