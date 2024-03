Evelyn Matthei y presidencial con los republicanos: “Si no les ganamos en primera vuelta, tendremos otro gobierno de izquierda”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Mathhei proyectó una eventual competencia presidencial de primera vuelta el próximo año con un candidato o candidata de Chile Vamos y una carta del Partido Republicano, como alternativas de la oposición, algo que a su juicio, obligará a su sector a imponerse a la tienda que encabeza Arturo Squella.

“Si no les ganamos en primera vuelta, tendremos otro gobierno de izquierda”, afirmó.

En diciembre del año pasado, tras el plebiscito en que se rechazó la propuesta del Consejo Constitucional, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó su intención de competir en una tercera candidatura por La Moneda.

Desde Chile Vamos, en tanto, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó a principio de semana su proyección presidencial, asegurando que en caso de asumir la representación de su sector, se está “preparando con buena gente en distintas áreas”.

El fin de semana, en tanto, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, sostuvo que Matthei, militante gremialista, “tiene que tomar una definición a la brevedad posible”.

Consultada este viernes en radio Duna, si competirá por la reelección en Providencia, Matthei, dijo que “va a ser algo conversado con los partidos”. “Yo no me mando sola”, aseguró.

La jefa comunal señaló que está proponiendo a los partidos de Chile Vamos un método para optimizar el resultado del conglomerado en las elecciones municipales de octubre para posicionarse de cara a la presidencial del año próximo, independiente de quién sea el candidato.

En esa línea, abordó las alianzas que deben establecer y la relación con el Partido Republicano.

“Nos tenemos que ordenar Evópoli, la UDI, Renovación Nacional. Tenemos que conversar mucho con Amarillos, con Demócratas, con el Partido de la Gente. Tenemos que priorizar comunas, tenemos que ver cuales son los nombres disponibles y después recién empezar a conversar con los republicanos, porque si los republicanos quieren una lógica de matémonos todos eso es lo que vamos a tener”, advirtió.

En el marco de la negociación por las elecciones municipales de 2024, la UDI, RN y Evópoli planean hacer pactos por omisión con el Partido Republicano para derrotar a la izquierda en municipios clave. Pese a ello, tras el fracaso del “A favor”, en diciembre, uno de los primeros análisis que se hizo en el sector es que los republicanos tienen un “techo”, en el sentido de que no podrían crecer como electorado. Eso habría ocurrido en los comicios de fines del año pasado y en la elección presidencial en que Kast fue vencido por el Presidente Gabriel Boric. Esa visión es compartida por Mathhei.

“Republicanos no va a ir a primarias en la presidencial de ninguna manera, lo han dicho en todos los tonos y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que jugar con esas reglas del juego y tenemos que ganarles en primera vuelta, porque si no les ganamos en primera vuelta, vamos a tener otro gobierno de izquierda. Lo vimos en segunda vuelta y lo vimos en el plebiscito del Consejo Constituyente, no fueron capaces de armar mayoría”, aseguró.