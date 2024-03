La propuesta de Evelyn Matthei para que Chile Vamos se imponga en las municipales apuntando a la presidencial

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, afirmó que la posibilidad que postule a la reelección es una decisión que debe ser analizada por los partidos de Chile Vamos.

“El que yo vaya o no vaya va a ser algo conversado con los partidos. Yo no me mando sola, sobre todo después de que murió el expresidente Sebastián Piñera, que tenía una forma de ordenar a toda la oposición y mucha gente le consultaba. Después de ello, yo realmente creo que son los partidos los que se tienen que empoderar. Todos tenemos que ayudar a que los partidos se empoderen, tenemos que tener formas de mayor disciplina, porque esa es la forma efectivamente de poder recuperar Chile”, sostuvo.

El fin de semana, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, sostuvo que Matthei, militante gremialista, “tiene que tomar una definición a la brevedad posible”.

La alcaldesa fue entrevistada la mañana de este viernes en el programa Hablemos en Off de radio Duna. La conversación se centró en los primeros minutos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Matthei, exministra del Trabajo, abordó las brechas de género que persisten en el mundo laboral y reflexionó sobre feminismo. “Si seguimos cargándole todo el trabajo y la responsabilidad de la casa y de los niños a las mujeres, no va a tener hijos. Ir avanzando en la materia de corresponsabilidad tenernos que hacerlo por el futuro de Chile”, planteó.

Luego, la propia jefa municipal pidió hablar de las elecciones municipales del 27 de octubre y la estrategia de Chile Vamos de cara a esos comicios.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el homenaje al expresidente Sebastián Piñera a un mes de su fallecimiento. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

“Lo que nosotros tenemos que entender es que Chile está con una cantidad de problemas brutales. Yo no veo que la izquierda y la extrema izquierda realmente puedan solucionar el tema de la seguridad ciudadana. No tienen las competencias y no tienen, sobre todo, yo diría, la convicción. Entonces, aquí hay un tema país. Si nosotros realmente queremos tener alguna chance de recuperar Chile en esta materia de seguridad ciudadana, tenemos que ganar las presidenciales. Y si queremos ganar las presidenciales, tenemos que trabajar con mucha seriedad y con mucha generosidad en las municipales”, expuso.

Matthei explicó que están en conversaciones con todos los partidos del bloque, apuntando a optimizar con un modelo ingenieril el trabajo con la finalidad de alcanzar “el mejor resultado posible”. Para ello, Matthei dijo que va a proponer un método que ha sido delineado por su equipo para proponer criterios respecto a las comunas a priorizar, en las que se va a apostar con sus mejores rostros y concentrar los recursos.

“Lo que yo estoy proponiendo, y en ese sentido hay un equipo, que estamos trabajando y que es un equipo muy bueno, pero que además no debe trabajar para mí, debe trabajar para el sector, porque en el mismo minuto que se sienta que están trabajando para uno de los posibles candidatos presidenciales, los otros se van a restar”, comentó.

En esa línea, la alcaldesa Matthei insistió en la idea de que el conglomerado asuma esta estrategia en conjunto.

“En esto debieran estar participando todos los parlamentarios, debieran estar de acuerdo con que ese debiera ser el objetivo y también debieran estar, de alguna manera, todos aquellos que puedan aspirar a ser precandidato o candidato presidencial. Si nosotros esto no lo tomamos en forma muy generosa, muy abierta, con un método que a todo el mundo le haga sentido y si no lo tomamos como un tema de equipo, cuidado, porque vamos a perder la presidencia del próximo año, sea quien sea el candidato”, aseguró.

Vínculo con el Partido Republicano

“Nos tenemos que ordenar Evópoli, la UDI, Renovación Nacional. Tenemos que conversar mucho con Amarillos, con Demócratas, con el Partido de la Gente. Tenemos que priorizar comunas, tenemos que ver cuales son los nombres disponibles y después recién empezar a conversar con los republicanos, porque si los republicanos quieren una lógica de matémonos todos eso es lo que vamos a tener”, advirtió la jefa comunal UDI.

“Republicanos no va a ir a primarias en la presidencial de ninguna maneras, lo han dicho en todos los tonos y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que jugar con esas reglas del juego y tenemos que ganarles en primera vuelta, porque si no les ganamos en primera vuelta vamos a tener otro gobierno de izquierda. Lo vimos en segunda vuelta y lo vimos en el plebiscito del Consejo Constituyente, no fueron capaces de armar mayoría”, aseguró.