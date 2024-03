Disparo de largada: Matthei toma las primeras definiciones clave de campaña

Del Festival de Viña, de seguridad y de plantas ha hablado esta semana la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tras el retorno de sus vacaciones. Desde principios de febrero se radicó en el balneario de Santo Domingo, buscando desconexión. Sin embargo, volvió en dos oportunidades a Santiago: a raíz de los megaincendios en Viña del Mar y de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, de quien fue compañera política, cercana y exministra.

En el municipio aseguran que volvió “recargada”. La próxima semana ya tiene en agenda, además de una serie de actividades por el Día de la Mujer, dos eventos de cariz político. «Disparidad bajo la lupa: cómo entender el voto femenino en Chile» se llama el foro en el que participará, el martes 5 de marzo, a las 18.30 horas, en el Centro de Estudios Públicos. Junto a la alcaldesa Carolina Leitao (DC), Matthei comentará el libro escrito por el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara y la investigadora Sylvia Eyzaguirre. El miércoles 6, a las 19.30 horas, en tanto, acudirá al homenaje que Chile Vamos organiza al fallecido expresidente Sebastián Piñera, en la sede del Congreso en Santiago.

En medio de la definición de la alcaldesa sobre si irá o no a la reelección, fue precisamente la inesperada muerte del exmandatario la que apuró a su entorno a tomar decisiones. Hasta antes del 6 de febrero -día en que ocurrió el fatal accidente en Lago Ranco-, en su equipo buscaban minimizar su exposición a discusiones políticas. La idea era no replicar el desgaste que enfrentó Joaquín Lavín en 2021, cuando se mantuvo como el inconfesado candidato presidencial de la UDI por siete largos meses, pero no llegó a la papeleta de la elección que tuvo -finalmente- a Sebastián Sichel como carta de Chile Vamos.

Sin embargo, tras la muerte de Piñera, diversos dirigentes de Chile Vamos la apuntaron como continuadora de su proyecto político. Adicionalmente, los números le juegan a su favor: la encuesta semanal Cadem del lunes pasado arrojó que la alcaldesa alcanzó el 30% de las preferencias presidenciales de cara a las elecciones de 2025, y que subió 10 puntos respecto de la medición del 21 de diciembre. No sólo quedó en el primer lugar del ranking -con el republicano José Antonio Kast a 14 puntos de distancia-, sino que, además, la posicionó como ganadora en tres escenarios de eventual segunda vuelta contra Kast, contra la expresidenta Michelle Bachelet (PS) y contra la ministra vocera Camila Vallejo (PC).

La exministra comenzó a recibir numerosos llamados de distintos sectores de Chile Vamos. Y junto a un pequeño equipo, ya comenzó a tomar definiciones clave para una candidatura. Algunas se han mantenido bajo reserva, otras -se espera- se tomarán en los próximos días.

Juan Luis Ossa: el exinvestigador del CEP comenzara a pensar en un proyecto político que sustente la eventual candidatura presidencial de Matthei. Foto: Andres Perez

Un relato político y programático

El jueves 29 de febrero fue el último día del historiador Juan Luis Ossa en el Centro de Estudios Públicos (CEP). A fines de enero presentó su renuncia al director de ese centro de estudios, Leonidas Montes, tras cinco años de trabajo como investigador.

“Juan Luis ya no es parte del equipo del CEP. Cerró una etapa con nosotros para emprender nuevos desafíos como investigador”, aseveran desde el think tank. Ossa comenzó este viernes a trabajar en Horizontal, centro de estudios ligado a Evópoli que dirige el ingeniero comercial Juan José Obach.

El movimiento de piezas no es casual. Ossa tiene una relación muy estrecha con Matthei desde hace muchos meses -ella lo apoyó con fuerza cuando fue candidato al Consejo Constitucional en 2023- y forma parte del pequeño grupo con quien intercambia permanentemente análisis y opiniones de diversos temas. Aunque desde el entorno del historiador no le otorgan mayor significado al cambio, la nueva plataforma le permitirá dedicarse con mayor soltura a temas de contingencia. Uno de ellos es ser el coordinador programático de la opción de la exministra para su eventual candidatura presidencial, una responsabilidad que ya está a firme.

“Con la muerte de Piñera se hace más necesario todavía que alguien articule un proyecto político para Chile Vamos, y Juan Luis es el mejor para hacerlo”, dice un exministro.

Ossa no sólo articulará la propuesta programática, sino también se busca que haga lo propio con un sustento de ideas políticas. Algo similar realizó para la campaña de Sichel, cuando junto a diversos intelectuales de su sector crearon un equipo para dotar de un “relato” la campaña presidencial del independiente. El trabajo derivó en un libro denominado Sociedad de bienestar. Desde ahí, el historiador se ha propuesto construir un proyecto de centroderecha de largo plazo, que integre a las vertientes conservadoras y liberales.

“La transversalidad y la experiencia serán clave, dos aspectos en los que Matthei tiene credenciales de sobra. Lo relevante ahora es tener un buen diagnóstico sobre las necesidades más acuciantes de los chilenos y, luego de eso, diseñar un plan de acción reformista en el que distintos sectores se sientan incluidos a lo largo del tiempo”, afirmó a Ex-Ante el 17 de febrero.

Aunque no hay un organigrama ni una orgánica establecida, el núcleo que está tomando las principales decisiones junto con la alcaldesa lo conforman -además de Ossa-, los exministros Jaime Bellolio (UDI) y Gonzalo Blumel (Evópoli), asegurando así un representante de cada tienda de Chile Vamos. Los cuatro se reúnen periódicamente, la mayor parte de las veces en la casa de Matthei: la última vez fue en enero.

La de Ossa es la primera decisión formal de una incipiente plataforma. Y en el entorno de la alcaldesa afirman que en los próximos días se tomarán más definiciones respecto de nuevas incorporaciones.

Respecto del tema programático, la exministra ha planteado que quiere priorizar cuatro áreas: seguridad, salud, crecimiento y educación.

La exsubsecretaria Paula Daza es quien encabezará el equipo sobre propuestas de salud. Daza es cercana a la alcaldesa hace años. Incluso, Matthei la sondeó para ser su carta para la alcaldía de Providencia como probable sucesora, pero la doctora se negó.

Matthei conversa con un grupo transversal de personas dentro de Chile Vamos. Entre ellas se cuenta al exsubsecretario Rodrigo Ubilla, la exministra Karla Rubilar, el diputado UDI Guillermo Ramírez, el exdirector de Presupuestos Rodrigo Cerda y el economista Sergio Urzúa, con quien intercambia temas de educación. También agregan al exministro Alfredo Moreno en temas relacionados con La Araucanía.

El empresario Juan Sutil y el exministro Ignacio Briones, en tanto, también han ido sumando posiciones entre quienes conversan frecuentemente con la alcaldesa. Y no se descarta que tomen posiciones relevantes en su plataforma.

A la labor que encabezará Ossa se suma lo que la UDI realiza desde hace seis meses. “Ella tiene claro que nadie puede pretender ser candidata presidencial sin un programa y equipos, ya sabemos lo que significa llegar a improvisar al gobierno. Desde la UDI estamos trabajando en una plataforma seria hace algunos meses, a cargo de Constanza Hube e Isabel Plá (y a la que se sumaría Eduardo Cretton) en un programa que se llama Chile con Esperanza”, relata María José Hoffmann, secretaria general de la UDI.

Por otro lado, al interior del municipio, al menos cuatro personas conforman el equipo de confianza de Matthei, aunque la alcaldesa pretende mantener cuerdas separadas con una plataforma presidencial. Por ellos pasan las principales decisiones, las actividades públicas y privadas de la alcaldesa, además de su estrategia política y comunicacional ante los temas de contingencia. Una de las piezas claves del engranaje es el director de Comunicaciones, Cristián Torres, quien trabaja con la edil desde hace más de 13 años, cuando fue su periodista en el Ministerio del Trabajo. Su jefa de gabinete, Patricia Espinosa, también es parte de su núcleo duro en el Palacio Falabella, junto con Carol Vargas, administradora municipal, y el abogado Jaime Plá, quien es director de Personas.

Este equipo ha sido clave para la jefa comunal. De ahí que seguir trabajando con ellos en los próximos años es un factor relevante a la hora de tomar su definición de repostular.

Matthei -señalan sus cercanos- tiene clara una premisa básica con la que tomará sus próximas decisiones políticas relevantes: la vía institucional. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Respeto a la institucionalidad

La decisión de si competirá por tercera vez por la alcaldía de Providencia -dicen en la UDI- aún no está tomada.

Cercanos a la jefa comunal y a los dirigentes de los partidos del bloque coinciden en que Matthei tiene clara una premisa básica con la que tomará sus próximas decisiones políticas relevantes: la vía institucional. Es decir, consensuando posturas con las directivas de los partidos de Chile Vamos, más allá de la cercanía o amistad que pudiese tener con otros parlamentarios o dirigentes. Este es un consejo que ella habría recibido de candidatos presidenciales anteriores.

“En sus dos campañas, Piñera fue muy astuto y se montó en los partidos, estuviera quien estuviera en la conducción, aunque no le tuviera un cariño especial”, recuerda una dirigente.

Esta definición toca a la de si ir o no a la relección: en Chile Vamos aseguran que no será tomada por ella en solitario, sino que, en una conversación con los timoneles de la UDI, Javier Macaya; de RN, Rodrigo Galilea, y de Evópoli, Gloria Hutt.

Quienes están a favor de que vaya a la reelección plantean que con ello se quita de encima -en parte- la atención mediática y deja en stand by una definición formal en torno a una carrera presidencial al menos hasta mediados de 2025. Del otro lado, hay quienes plantean que si no va a la reelección, Matthei podría realizar un fuerte despliegue por el país apoyando a los candidatos a alcaldes y concejales de Chile Vamos, lo que le permitiría afianzar vínculos transversales.

“Es una decisión personal”, dice Hoffmann, desde la UDI. “Le gusta mucho ser alcaldesa, lo ha hecho muy bien y tendría una muy buena votación, no veo ninguna incompatibilidad, pero es una decisión que ella tiene que tomar y sentirse cómoda. La posibilidad de que lidere la municipal y una nueva plataforma programática también es muy interesante. Su partido va a respaldar lo que defina”.

Paula Daza es quien encabezará el equipo sobre propuestas de salud. La exsubsecretaria es cercana a la alcaldesa hace años. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

Municipales y el camino paralelo a las primarias

Lo que pocos discuten es que Matthei, al ser la candidata mejor posicionada de la derecha, según las encuestas, tendrá un rol protagónico en la campaña municipal, apoyando candidatos en todo el país y fortaleciendo su camino a La Moneda.

Sin embargo, aún está pendiente si -con el correr de los meses- la oposición completa se alinea tras su opción.

Esta semana la directiva de RN retomó sus actividades e hicieron una planificación del año. Una de sus primeras definiciones fue postergar la definición presidencial hasta después de las municipales. “Cualquier definición presidencial la vamos a resolver después de las municipales. Aspiramos legítimamente a tener un candidato propio, pero hoy estamos concentrados en las elecciones de octubre, que serán el cimiento de lo que se viene en 2025″, afirma la secretaria general, Andrea Balladares.

Pero todo indica que la discusión se acentuará en los próximos meses. Muchos dirigentes y parlamentarios del partido en el que ella militó a inicios de los 90 están porque RN la apoye oficialmente, entre ellos, el exsecretario general, Diego Schalper, y el actual jefe de la bancada de diputados, Frank Sauerbaum, entre otros.

El 30 de enero, la economista recibió en su casa a un grupo de diputados, entre ellos, Mauro González -organizador del encuentro-, Carla Morales, Andrés Longton, Paula Labra (indep. cercana a RN), Andrés Celis, Eduardo Durán y Hugo Rey, entre otros, quienes le dieron una señal de apoyo.

“La primaria presidencial que se genere en nuestro sector va a ser sumamente competitiva y, sin duda, Matthei lleva la delantera”, señala la diputada Camila Flores.

Pero, por distintas razones, al interior de la tienda de calle Antonio Varas hay otros dirigentes que están decididos a competirle. Incluso, algunos militantes consultaron a Andrés Allamand si estaba disponible. El actual titular de la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid, descartó esa posibilidad.

Cercanos al senador Francisco Chahuán señalan que él sí estaría dispuesto a explorar esa posibilidad, convencido de que deben competir en una primaria, entre otras cosas, para poder negociar mejor con la UDI un futuro respaldo a Matthei.

Hay otro grupo, la mayoría perteneciente a la disidencia, que en las pasadas elecciones internas apoyó a la senadora Paulina Núñez, que busca levantar al actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, como carta del partido. En RN señalan que el edil de La Florida ha invitado a trabajar en su comuna a influyentes dirigentes del partido, entre ellos, la exministra Cecilia Pérez y el exdiputado Camilo Morán, quienes están empujando su opción.

“Dar nombres en estos momentos sólo sirve para crear divisiones”, afirma el expresidente de RN Carlos Larraín. “El nombre saldrá de la elección municipal, antes son puras cábalas”, agrega.

En Evópoli la opción de Matthei cosecha un acuerdo transversal.

“Lo importante es conducir bien el proceso de primaria presidencial”, sentencia un cercano a la jefa comunal.