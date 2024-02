¿Y si no es Matthei, quién? Los nombres que asoman en Chile Vamos si es que la alcaldesa de Providencia no va a la reelección

Este martes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), llegó de sus vacaciones y partió la semana con una agenda municipal. Fue así que durante este jueves se desarrolló un nuevo concejo municipal. Pero pese a la normalidad de su itinerario, lo cierto es que en el Palacio Falabella varios son quienes están pensando en las elecciones municipales de octubre, y la incertidumbre de si acaso Matthei repostulará o no por su tercer periodo, o si en cambio preferirá competir directamente a las presidenciales de 2025.

Una encrucijada para la alcaldesa, pues en su entorno saben que se llenará de críticas si acaso decide repostular al municipio. Adicionalmente, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, el pasado 6 de febrero, elevó el estándar, según afirman en el sector, para que Matthei entregue un ejemplo de buenas prácticas y se posicione como la líder de la coalición.

Por lo mismo, algunos sostienen que aumenta la presión para que se incline por la idea de no repostular. En este escenario, algunos reactivaron la búsqueda de nombres para esa comuna, en caso de que la militante UDI decida no ir a la reelección.

Gestiones

Antes de la muerte de Piñera, en la UDI daban por descontado que Matthei iría a la reelección. De hecho, en entrevista con La Tercera, el timonel de ese partido, Javier Macaya, indicó, el 21 de enero pasado, que “la conversación que hemos tenido con ella (Matthei) es que va a la reelección como alcaldesa de Providencia”.

Con ese diseño, el plan de Matthei y del gremialismo era buscar a alguien competitivo para concejal en la zona, con el objetivo de que quedara bien aspectado y que, en caso de que tuviera que renunciar a la alcaldía, fuera quien quedara como el jefe comunal del municipio.

La Ley Orgánica Constitucional de las municipalidades establece que en caso de que un alcalde renuncie, los mismos concejales deben decidir entre ellos. Por lo que una mayoría de Chile Vamos, asegura que, en caso de que Matthei decidiera repostular al municipio, tiene que apostar por dejar la comuna en manos del sector.

Según al menos cuatro fuentes distintas, la propia alcaldesa y personeros de su entorno habrían participado de conversaciones para buscar buenos nombres para competir como concejales, y tener una alternativa potente en caso de tener que renunciar.

Las mismas fuentes afirman que ese tipo de diálogos se sostuvieron con algunos referentes como los exministros Enrique Paris y Cristián Monckeberg (RN). Sin embargo, estas versiones son descartadas tajantamente por la alcaldesa.

De todas formas, ninguno de ellos estuvo dispuesto para competir como concejal.

Ahora, con las dudas nuevamente sobre si Matthei irá a la reelección, esos nombres volvieron a surgir con fuerza, pero para que disputen como alcaldes la zona en caso de que no repostule la actual jefa comunal.

En la derecha además ha sonado la opción de la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza, sin embargo, cercanos a Matthei dicen que a la alcaldesa le interesa más la doctora como posible ministra de Salud de un eventual gobierno suyo.

Cristián Monckeberg (RN), Paula Daza y Enrique Paris.

Otros nombres que se mencionan son el de la concejal UDI Carolina Plaza -quien ha dicho que en realidad quiere competir por el municipio de Las Condes- y el exministro Jaime Bellolio. Otro que ha aparecido en el mapa es el concejal de RN Manuel José Monckeberg.

También se han nombrado como opciones, pese a que están inhabilitadas por haber participado del Consejo Constitucional, a la otrora experta Katherine Martorell (RN) y la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

De todas maneras, fuentes de la UDI aseguran que nadie va a presionar a la alcaldesa para que resuelva la encrucijada de si repostular o no. Mientras que en RN su vicepresidenta, la diputada Ximena Ossandón, sostiene que “en el caso de que la alcaldesa Matthei no vaya a la reelección, Renovación Nacional se la va jugar por encontrar un candidato o candidata lo más potente posible. Mientras eso no pase, nosotros estamos esperando, averiguando, para tener alguna carta potente lista en caso de que esa posibilidad se dé”.

Otras fuentes del partido señalan que el verdadero dilema es la negociación a nivel global que tiene que tener el sector, para definir a un eventual sucesor.

Desde Chile Vamos, además, transmiten que si bien Matthei es “muy respetuosa” de la decisión que tomen los partidos, las colectividades, no van a zanjar un nombre que no tenga la venia de la alcaldesa. “Se trata de conveniencia política”, agregan conocedores de las conversaciones.

En republicanos, en tanto, fuentes de la directiva aseguran que desde dicha colectividad son partidarios de que la alcaldesa no repostule. De hecho, en entrevista con La Tercera, Martín Arrau, el jefe de campaña del partido, aseguró que “nosotros no presentaríamos candidatos que, en la eventualidad de ser electos, vayan a renunciar”.

Mientras que en el oficialismo han sonado como opciones el profesional de marketing Bartolomé Reus (PL), la exministra Fernanda Villegas (PS) y la concejala Macarena Fernández (CS), entre otros.