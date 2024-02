Un déjà vu. Esto es lo han experimentado los parlamentarios de Demócratas luego de escuchar las palabras del diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) en el programa 32 Minutos. El dirigente, que se perfila como una carta para la presidencia del Frente Amplio como partido único, emitió ácidas críticas en contra de su presidenta, la senadora Ximena Rincón, y también hacia Amarillos por Chile.

Sobre la senadora, dijo que sus declaraciones sobre el secuestro del teniente (R) venezolano eran “miserables” y que ella no constituye una “oposición moderada”. De Amarillos, en tanto, recordó que su líder, el diputado Andrés Jouannet, “pidió al gobierno que le entregue la lista de ‘señoritas con las que se junta el Presidente en las noches’”. Y remató con que “con lo ridículo que es eso, igual es el mayor aporte que ha hecho Amarillos a la política chilena. Imagínense cómo serán los otros”.

La paramnesia de los dirigentes se debía a que, a fines de enero, ya hubo un duro enfrentamiento entre Demócratas y Convergencia Social, luego de que el diputado Diego Ibáñez, quien preside esa colectividad, emplazara a la bancada de diputados del partido de Rincón en la antesala de la votación de la reforma de pensiones. “No se dejen iluminar por la senadora, exdirectora de AFP Provida”, dijo en esa ocasión, lo que provocó que Demócratas congelara sus relaciones con el gobierno.

A pocos días de iniciarse un nuevo año legislativo, los dichos de Winter volvieron a tensionar las relaciones entre los partidos de centro y el Ejecutivo. Y en un momento crucial para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, puesto que el próximo miércoles 6 de marzo la Comisión de Trabajo del Senado dará inicio al debate de la reforma de pensiones, en su segundo trámite constitucional. En esa instancia, los votos de los senadores de Demócratas -Rincón y Matías Walker- serán claves.

El tsunami de críticas contra Winter por tensionar relaciones con el centro en la antesala de votación de reformas.

“Piden moderación y a la primera golpean. Tienen un nivel de narcisismo…”, dijo esta mañana la senadora Rincón en 13C Radio.

El senador Walker, quien es vicepresidente de Demócratas, señaló que “el país tiene que avanzar a pesar de las consignas vacías del Frente Amplio. Chile necesita llegar a un acuerdo en materia de pensiones. El proyecto del gobierno, de acuerdo al propio informe de las Superintendencia de Pensiones (...), no sirve para mejorar las pensiones futuras. En ese sentido, nosotros vamos a seguir adelante con nuestra propuesta, que es destinar un porcentaje mayor al propuesto por el gobierno a cuentas individuales y un porcentaje menor, acotado, a un seguro de longevidad”.

“Los dichos del diputado Winter van en la misma línea de las declaraciones del diputado Diego Ibáñez cuando se votó la reforma previsional. Todos los ataques se dirigen a los partidos de centro y a la senadora Rincón. A estas alturas ya es obsesivo, torpe. Con una mano piden acuerdos y con la otra disparan a mansalva. El Frente Amplio y el Partido Comunista no pueden explicar la propia incompetencia y deben achacársela a alguien distinto”, complementó Gabriel Alemparte, también vicepresidente de Demócratas.

Por su parte, Jouannet señaló que “la opinión de Winter es tan intrascendente, que no tiene nada que ver con la relación con el gobierno. Nosotros nos relacionamos con la ministra del Interior, con el ministro Elizalde, con los ministros en general. Por tanto, la opinión de Winter... por favor”. De hecho, la directiva de Amarillos sostendrá una reunión con la ministra Carolina Tohá (Interior) la tarde de este viernes.

Además, el parlamentario sostuvo que “aquellos que estuvimos en la lucha contra la dictadura en los 80, que construimos un país en los 90, podemos demostrar algo al país. Ellos (en referencia al Frente Amplio) hoy día lo único que han demostrado es un desastre. En eso estoy de acuerdo con la alcaldesa Matthei, cuando los señala como una tropa de jovencitos arrogantes que nacieron en familias bien, fueron a los mejores colegios pagados, pero nunca han hecho nada. Por eso está el país como está hoy día: un desastre en materia económica, en materia de seguridad, de salud, de educación”.

La jefa de bancada de Demócratas, la diputada Joanna Pérez, señaló que “el análisis de Winter está muy bien para las captaciones de militantes que realiza en las charlas en la Universidad de Chile. En el mundo real, la oposición de ideas y los acuerdos son algo necesario para tener una democracia sana. Así se construye un Estado. No es algo nuevo del diputado Winter el expresar estos comentarios destemplados y sobreideologizados, sin autocrítica”.

Y agregó: “No puede culpar a los partidos fuera del gobierno por criticar. Sería mejor dejar el infantilismo y buscar soluciones más de fondo apoyando a su gobierno. Eso, lamentablemente para él, no se hace por la prensa”.

Winter dijo a La Segunda que, junto con dar por superado el impasse, hacía una invitación a “evitar el uso de tantos adjetivos hacia nuestros dirigentes todas las semanas, porque eso tampoco ayuda mucho al entendimiento que necesitamos para sacar a Chile adelante”.

Críticas de SD

En todo caso, los dichos de Winter no solo molestaron al centro. Su entrevista también ha sido cuestionada al interior del oficialismo. En particular, se ha criticado lo que dijo sobre que “el gobierno ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos (...), ha parecido que lo que empuja este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo (...). Nosotros (los partidos de izquierda) hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica que le facilite al gobierno su tarea de ejecutar el programa que nosotros mismos produjimos”.

Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al tema. Hoy, consultada por la prensa sobre los dichos del diputado, señaló que “desde el Ejecutivo tenemos una convicción y una experiencia respecto a que el avance de logros sociales depende ciertamente de marcar los objetivos, pero de construir acuerdos para hacerlos viables. Los testimonios no son avances sociales (...). Se pueden lograr acuerdos y buscar mayorías sin renunciar a marcar los puntos. Eso es lo que debiera buscar siempre una fuerza política democrática: construir acuerdos sin renunciar a sus convicciones”.

“Winter se equivoca en su análisis. Los problemas del gobierno no pasan por la falta de una batalla cultural e ideológica: es justamente lo contrario, pasan por estar permanentemente en esa disputa, al punto de descuidar la gestión del gobierno, quedando atrapados en lo simbólico y abandonando el sentido común. El problema no es la falta de ideología, es su exceso”, aseveró el diputado Raúl Soto (PPD).

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD-indep.) señaló que “parece que a Winter le hizo mal el receso legislativo. Lleva dos días malos seguidos: el martes aforrándole al Socialismo Democrático (...) y el miércoles agarra a palos a la presidenta de Demócratas y al presidente de Amarillos. Va quedando claro que se necesita una charla técnica en el camarín, previo a iniciar el segundo tiempo. Son como dos autogoles antes de empezar a jugar”.

El lunes, en entrevista con CNN, Winter afirmó que el Frente Amplio “ha sido por lejos el bloque más leal al Presidente Boric”.

“Si bien comparto algunas de las críticas que desarrolla el diputado Winter, lo cierto es que no es oportuno, no es la forma, porque pareciera que detrás de esto tuviéramos una gran mayoría en el Congreso Nacional que permitiera llevar adelante el cumplimento del 100% del programa. Se olvida el diputado Winter que esa gran mayoría no la tenemos, somos minoría y necesitamos llegar a acuerdos”, afirmó el diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista).

En tanto, el presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, hizo una crítica al partido de Winter: “Es a lo menos ruidosa la declaración del diputado. Da la sensación de que se prefiere atribuirle la responsabilidad al gobierno en lugar de insinuar alguna autocrítica. Si a eso le sumas que la Juventud Comunista trata de negacionista al Presidente -en el marco del funeral de Estado de Sebastián Piñera- y Convergencia Social aplaude o lo pasa por alto, uno ya no sabe qué esperarse de ese partido. A veces siento que le sacan sonrisas a la oposición”.

El sociólogo Alfredo Joignant publicó en redes sociales que la entrevista de Winter es “de las más irracionales que he leído: una oda a la deslealtad”.

Las palabras del diputado, en todo caso, encontraron respaldo en parte de la alianza de gobierno. Por ejemplo, el exconvencional Fernando Atria (Convergencia Social) publicó en sus redes sociales que “el Frente Amplio debe defender sus posiciones, en vez de conceder y conceder al adversario buscando (fútilmente) su validación. En mi opinión, Gonzalo Winter es el que mejor entiende esto”.

“La entrevista que dio Gonzalo Winter fue valiente y da muchas líneas estratégicas para el partido”, complementó el exsubsecretario José Miguel Ahumada en X.