“Hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica”: los descargos de Winter en que apuntó al gobierno, Rincón y Amarillos

A pocos días del inicio de un nuevo año legislativo, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) participó del programa 32 Minutos y se refirió en extenso al estado de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la antesala del cumplimento de sus primeros dos años en La Moneda.

Al inicio de la conversación, se le consultó sobre las convicciones con que se llegará al Congreso para desarrollar la agenda del Ejecutivo. Rápidamente, Winter hizo un diagnóstico: “El gobierno ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos, que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos (...), en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo”.

Para explicar su punto, planteó un ejemplo, referido a la reforma de pensiones: “La derecha ha hecho una batalla ideológica, mentirosa, sobre el 6% (...). La derecha está en esa batalla y el gobierno no ha tomado un rol político de decir: ‘Mi posición es que esto es bueno por tal motivo (...) y es mentira esto otro’”.

El problema que él identificó en ese contexto es que “la ciudadanía no entiende cuál es la posición del gobierno, porque es como que el gobierno solamente está buscando un acuerdo. Si tú quieres que la pared sea gris y la oposición está tirando pintura blanca, tú tienes que decir: ‘bueno, mi posición es la pintura negra’. Lo que la gente ve es que la oposición tira blanco, tira blanco, tira blanco y el gobierno no dice ‘negro’ para que salga gris, dice ‘lo que salga del acuerdo’”.

Sobre ese último punto, el diputado hizo un llamado al gobierno a que “asuma un rol político en la disputa de intereses e ideológica que se está dando, que asuma un liderazgo (...). Pensar que eso quedó en el pasado es un absurdo”.

Foto: Juan Farías, La Cuarta.

Para justificar su llamado, Winter planteó que “en Argentina acaba de salir Presidente alguien que llegó a ser Presidente no por un programa de gobierno, sino estrictamente por una disputa ideológica, que él (Milei) le llama ‘batalla cultural’. Estamos en ese momento y el gobierno yo creo que no está asumiendo esa tarea. Es súper relevante, incluso para que salgan las reformas, que ese debate lo dé, porque la gente no tiene cómo enterarse que el fondo solidario le mejora directamente su pensión si nadie se preocupa de decirlo y de decirlo profesionalmente, como la derecha y la Asociación de AFP, que (...) están invirtiendo dinero, contratando profesionales para reproducir y difundir su posición”.

Al diputado se le consultó por sus críticas al liderazgo del Presidente Boric, pero evadió la pregunta. En vez de referirse a eso, hizo un mea culpa: “Yo tengo una visión crítica de lo que hemos hecho los partidos de izquierda (...). Los partidos de izquierda hemos asumido una posición como si todos los militantes del Frente Amplio, esto a ratos, no siempre, fueran el Jefe de Estado. Los militantes del Frente Amplio no son el Jefe de Estado (...). Nosotros hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica que le facilite al gobierno su tarea de ejecutar el programa que nosotros mismos produjimos y con el que fuimos a buscar los votos. O sea, nosotros deberíamos trabajar en que la ciudadanía le exija al Presidente Boric que haya un fondo solidario”.

También abordó al funeral de Estado que se realizó hace algunas semanas a Sebastián Piñera. En esa línea, destacó el rol de Boric: “Está muy bien que el Presidente (...) respete el duelo y presida, como corresponde”. Eso sí, distinguió que “no fue una situación de unidad nacional, porque hubo nueve políticos de derecha pegándonos en el suelo dentro del funeral (...)”.

En referencia a los controvertidos dichos de Boric en el funeral -sobre que las querellas y las recriminaciones fueron “más allá de lo justo” durante la administración de Piñera-, el diputado señaló que “hay un error de la izquierda en rellenar los vacíos de la frase (...). Con ‘querellas’ obviamente no se refería a las de la justicia (...). Yo en el lenguaje cotidiano la ocupo como ‘ya no tengo querellas en tu contra’, después de una pelea”.

En todo caso, sí reconoció que “el resultado (de la frase) fue políticamente espantoso. En política, las cosas se miden por su resultado y no por su intención”.

Pero no todos fueron cuestionamientos para su sector. El militante de Convergencia Social también hizo un llamado de atención a la derecha: “Todas las oportunidades en que este gobierno ha tenido una actitud de búsqueda de acuerdos, bajando banderas (...), cada vez que ha dado la mano, le han pegado un corte con un cuchillo. Cada vez que el Presidente Boric ha dicho ‘me saco el protector bucal para conversar’, le llega un cross en la boca (...). La derecha tiene que entender que lo que está transmitiendo (...) es que cuando se gobierna no se deben buscar acuerdos, porque es imposible, ya que cada vez que el Presidente Boric muestra grandeza, se le responde con la intención de buscar una humillación o una degradación. Eso es una lección para nosotros para el segundo período”.

El diputado apuntó sus dardos particularmente a la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas. “(Ella) insinuó, a mi juicio indiscutiblemente, que efectivamente el gobierno es parte de los ejecutores del secuestro. A mí me parece una declaración miserable... a menos que después se descubra (...)”. En esa línea, agregó que Rincón “no es una oposición moderada”.

Luego comentó que entre sus “colegas” existe “una necesidad (...) de llamar la atención brutal”. Para ejemplificar, puso sobre la mesa al presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joaunnet. “Lo vi diciendo esto de la falta de transparencia en una investigación de un secuestro (...). Fue el mismo que le pidió al gobierno que le entregue la lista de, él utilizó la siguiente expresión, de ‘señoritas con las que se junta el Presidente en las noches’ (...)”. Para rematar, sostuvo que “con todo lo ridículo que es eso, igual es el mayor aporte que ha hecho el Movimiento Amarillos a la política chilena. Imagínense cómo serán los otros”.

Sobre la forma en que algunos de sus pares en el Congreso han abordado el secuestro del teniente (r) Ojeda, el parlamentario señaló que “cuando alguien dice que el gobierno no ha entregado mucha información sobre la investigación de un secuestro en curso, es una imbecilidad. Perdonen la expresión (...). ¿Cómo diablos le vas a entregar a la opinión pública o al Parlamento la resolución de un caso de secuestro en curso?”.