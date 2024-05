Diputados de comisión de Hacienda ponen en duda si se despacha hoy a Sala el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sesionó este viernes con el fin de tramitar y despachar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Esta iniciativa, según el acuerdo de los comités, debe llegar hoy a Sala.

Es por eso que la instancia estuvo marcada por la tensión entre los parlamentarios, dado que hay algunos diputados que defienden la idea de seguir discutiendo el proyecto esta jornada y despacharlo durante el lunes.

Esta postura es compartida por el presidente de esa comisión, el diputado Carlos Bianchi, quien señaló que no quería votar si es que no había un buen debate. El parlamentario además afirmó que no iba a citar hasta total despacho hasta no tener “sobre el escritorio” un consolidado de informes financieros sobre el proyecto.

En ese mismo tono, su par de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que votar hoy el proyecto sin desarrollar la discusión es “una irresponsabilidad gigante”, ya que el Senado, según el diputado, vería el proyecto recién el día martes, por lo que “votar el día lunes no atrasaría el proyecto ni un solo minuto”.

De manera contraria, la diputada Camila Rojas (comunes), quien es jefa de bancada del Frente Amplio, acusó que se trataba de una incoherencia esta situación. En ese sentido, recordó que cuando su par, Maite Orsini (RD) no dio la unanimidad para votar hasta total despacho del proyecto que establece el reglamento del uso de la fuerza (RUF), “pusieron el grito en el cielo”.

“Me da vergüenza que llevemos así la discusión. Se debe votar hoy en Sala”, sentenció la diputada.

Tras el debate, el presidente de la comisión sostuvo que citaría a las 17.00 de la tarde. Lo cierto es que, hasta esta edición, aún no hay certeza sobre si el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad será despachado durante esta jornada.