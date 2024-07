Es el “costo”: alcaldes de Estación Central y Cerrillos confirman que tienen medidas de protección por amenazas

Los alcaldes Felipe Muñoz y Lorena Facuse, de Estación Central y Cerrillos respectivamente, confirmaron que cuentan con algunas medidas de protección ante amenazas que han recibido en el marco combate contra el crimen organizado.

Fue durante una mesa de trabajo respecto a la agenda de seguridad en la que participaron distintos jefes comunales, además de los mencionados. En la cita estuvieron Maximiliano Ríos, de Lo Prado; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Lorena Olavarría, de Melipilla; Jonathan Opazo, de Lampa e Ítalo Bravo, de Pudahuel.

También asistieron los diputados Claudia Mix (Comunes), Rubén Oyarzo (PDG) y Viviana Delgado (INDP).

Tras las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde aseguró que hay “entre cuatro o cinco” alcaldes con medidas de protección por amenazas. Los ediles de Estación Central y Cerrillos fueron consultados si ellos contaban con estas.

Lorena Facuse fue la primera en contestar, indicando que “cada vez que uno se enfrenta contra el crimen organizado, cualquier tipo de delito, ocurren este tipo de cosas”, agregando que como alcaldes y alcaldesas “es nuestro deber hacerlo”.

“Tenemos algunas medidas de protección, que no se pueden comentar acá”, afirmó.

Por su parte, el jefe comunal Felipe Muñoz explicó que en coordinación con Carabineros establecieron nuevos protocolos de seguridad para a quien le toque ejercer el cargo en el que esta actualmente. Esto para “poder evitar acciones que puedan dejar expuestas también a la primera autoridad comunal”, detalló.

Asimismo, reiteró parte de las palabras dichas por Facuse, indicando que recibir amenazas es el “costo” por perseguir al crimen organizado. “Nosotros entendemos que esa es la labor que les toca hoy día a los alcaldes y alcaldesas en cada uno de sus territorios, de poder recuperar los espacios públicos, hacer que haya nuevamente control, paz, tranquilidad en nuestros barrios, nuestras villas, nuestras poblaciones”, recalcó Muñoz.

A su vez, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, fue consultado por ello en perspectiva de su cargo como vicepresidente en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en donde expresó que él cree que en esa materia “cada uno de los municipios toma su resguardo”.

“Es una situación bastante compleja, ¿cierto? y de la protección de las policías. Si usted me pregunta si conozco el número exacto, no, no lo conozco. Pero, uno muchas veces se va dando cuenta de que va aumentando el número de jefes comunales que requieren de esta protección”, afirmó.