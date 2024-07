Monsalve arremete contra opositores a levantar secreto bancario: “El que dice que no hay que perseguir el dinero, lo que muestra es ignorancia”

La jornada de este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió en Radio Cooperativa a la protección especial que se encuentran recibiendo algunos alcaldes de la Región Metropolitana y también acerca de las herramientas que se necesitan para detener el avance del crimen organizado.

Sobre este último punto y consultado acerca del levantamiento de secreto bancario, la autoridad expresó que era muy importante avanzar en su aprobación para perseguir el crimen organizado, a la vez que cuestionó el por qué algunos se oponían a la medida. considerando que es clave para avanzar en esta materia para desarticular estos grupos.

“Quiero ser súper directo: esta acusación de que levantar el secreto bancario pudiera ser usado para perseguir a opositores políticos es una mentira, una completa mentira, y una mentira que se usa para evitar que el Estado tenga una herramienta para perseguir el dinero”, acusó el exdiputado socialista.

“Veamos lo que hay detrás de la violencia que ven los chilenos y los chilenos no quieren: detrás de esa violencia hay armas, detrás de ese violencia hay una organización criminal, y detrás de esa violencia hay un negocio, alguien que gana plata”, explicó.

“Si no ganara plata con ese negocio, no tendríamos ni las armas ni la violencia. Por lo tanto perseguir el dinero es algo que está discutido en todo el mundo, negarse a esto es mostrar ignorancia. El que dice que no hay que perseguir dinero lo que muestra es ignorancia respecto a lo que resulta en el mundo”, continuó.

Monsalve dice que hay “entre cuatro o cinco” alcaldes con medidas de protección por amenazas

Por otra parte, y consultado sobre cuántos son los alcaldes que han requerido protección especial -esto, luego de que se reportara que la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), se encuentra recibiendo protección tras recibir amenazas- Monsalve expresó que actualmente hay entre “cuatro o cinco” autoridades comunales de la Región Metropolitana que se encuentran con medidas de este tipo.

“La mayoría de los alcaldes que están con medidas de protección ha recibido amenazas, y las amenazas normalmente están vinculadas a las declaraciones que ellos han hecho o las acciones que han emprendido contra determinados delincuentes, asociaciones delictuales o grupos delictuales en sus territorios”, explicó.

En esta línea, indicó que en estos casos cuando hay una denuncia por amenaza contra la autoridad “el que decreta las medidas de protección no es el gobierno, es el Ministerio Público, o sea, un fiscal”.

“Esto, porque había un debate hace unas semanas respecto a que testigos protegidos o personas con medidas de protección eventualmente habían sido identificadas”, indicó.

Si es testigo protegido, explicó, el gobierno no sabe quién es el testigo, “porque evidentemente es un testigo protegido que solamente su nombre y su identidad la sabe el Ministerio Público y por lo tanto, es el Ministerio Público el que termina la medida de protección”.

En este sentido, Monsalve explicó que debido a este mismo tema se reunió la semana pasada con el fiscal nacional, Ángel Valencia, “para poder preguntarle si es que él consideraba que había que fortalecer las herramientas que él tenía para tomar medidas de protección ya sea sobre autoridades, pero, sobre todo, sobre víctimas y testigos”.

“Estamos haciendo en este momento un trabajo conjunto, formamos un equipo conjunto, y esperamos, en el marco del gabinete proseguridad que dirige el Presidente de la República, hacer una propuesta conjunta entre el Ministerio Público y la Subsecretaría del Interior con el objeto de proponer un fortalecimiento de las capacidades que la Fiscalía tiene para decretar medidas de protección por dos razones: porque hoy día los riesgos son más altos y porque tenemos más testigos en casos donde se persiguen organizaciones criminales”, indicó.