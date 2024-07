Claudia Pizarro (DC) y protección policial por amenazas: “He recibido balas en mi oficina”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), abordó este viernes la protección policial a la que está sujeta junto a otros cuatro alcaldes de la Región Metropolitana por distintas amenazas de las que han sido víctimas en su combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en sus comunas.

Las declaraciones de la jefa comunal se dan luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalara en una entrevista radial que son “entre cuatro y cinco” jefes comunales de la región los que cuentan con resguardo policial producto de amenazas de desconocidos.

En entrevista con 24 Horas, la jefa comunal de La Pintana señaló que “yo efectivamente tengo protección policial desde octubre de 2017 y hay otros cuatro alcaldes más que tienen protección policial y esto es porque la cosa no ha sido simple. A mí me amenazaron después de un reportaje que se dio en televisión –gracias periodismo que investiga antes que los tribunales- y en ese sentido todo este tiempo que ha trascendido desde que soy alcaldesa por segunda vez, he tenido distintas situaciones de peligro, entre esas amenazas y ha sido bastante complicada la gestión durante todo este tiempo, por asumir un combate frontal frente a la narcodelincuencia, es que pasamos estas situaciones delicadas que significan un riesgo para la vida”.

Consultada por el tipo de intimidaciones que ha sufrido, la alcaldesa Pizarro relató que “he recibido amenazas de todo tipo, en el frontis del municipio ha sido complejo el tema también de los rayados, han colgado zapatillas en los cables frente al municipio, he recibido balas en mi oficinal, también en otra comuna, en Independencia, intentaron acuchillarme y también en mi comuna me amenazaron con un arma y por lo tanto, han sido distintas situaciones durante todo este tiempo y ha sido bastante complicado”.

En ese sentido, aseguró que “a mí me gustaría no tener protección policial, pero este combate contra la delincuencia ha sido de verdad, no estamos inventando, los hechos son conocidos. Así también lo está pasando la alcaldesa de Lo Espejo (Javiera Reyes), el alcalde de San Ramón (Gustavo Toro), el alcalde de Puente Alto (Germán Codina), por lo tanto, sigue siendo peligrosa esta situación porque estamos dando cara a la narcodelincuencia que existe, no solo en mi comuna, sino que ahora se habla de esto en todo el país”.

“Yo tengo una conversación permanente con estos alcaldes. Es difícil desenvolverse en ese medio, porque uno se tiene que restar de ir a muchos lugares públicos en esta situación”, manifestó Pizarro respecto a las limitaciones que se ve enfrentada por estos hechos.

Claudia Pizarro (DC) y protección policial por amenazas: “He recibido balas en mi oficina”

“Yo tengo protección policial, una persona me cuida, sin embargo, a veces cuando andamos en lugares no sabemos cuántos son, por eso que es importante restringir la libertad de uno mismo en lugares bastante complicados para no exponer a otras personas. Sin embargo, quisiera decir que esto tiene relación con otro suceso: la persona que a mí me amenazó pertenece al círculo cercano del exalcalde de San Ramón (Aguilera) y hoy lo vemos en la papeleta de candidato a alcalde en San Ramón”, recordó la autoridad comunal.

“Si bien es cierto, hay muchos delitos que hoy no están tipificados, muchas conductas que no son delitos que no están tipificados, que deben regularse”, planteó Pizarro, respecto a la imposibilidad de esta persona para ocupar un cargo público.

En contexto, Pizarro señaló que “la persona que me amenazó en el 2017, que lo reconoció, que iba a trabajar con tobillera al municipio de San Ramón, que pertenece o perteneció al círculo cercano del exalcalde de San Ramón (Miguel Ángel Aguilera), hoy va de candidato a alcalde, entonces acá creo que si la gente decide votar por estos candidatos no sé qué pensar y creo que es una actitud errónea y esto debería regularse en el Servicio Electoral (Servel) y no permitir que estas personas que han tenido conductas de amenaza a otras personas en términos de delitos, debiera impedirse que fueran candidatos”.

En la conversación también fue consultada respecto a si otros funcionarios han sido intimidados, señalando que sí se han producido estos episodios, los que “impiden un desenvolvimiento normal por todas las calles”, pero que solo quedan en denuncias.

Respecto a la coordinación con el Ministerio del Interior y las distintas subsecretarías a cargo de la seguridad, Pizarro sostuvo que “yo hice la denuncia de todos estos sucesos que fui viviendo en estos 7 años, por lo tanto, es la Fiscalía la que dispone la protección policial y así entiendo que lo han hecho los otros alcaldes, por lo tanto, acá hay un mérito para que nosotros tengamos protección policial. Yo entiendo que la Fiscalía informa también al gobierno de esta protección y la coordina con el departamento de Protección Policial de Carabineros”.