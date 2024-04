“No hay nadie que esté descollando”: Matthei responde a las cartas presidenciables del oficialismo que destacó Boric

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los nueve nombres de políticos oficialistas que ayer el Presidente Gabriel Boric destacó como figuras que – a su parecer- representan liderazgos que podrían darle continuidad a su programa, de cara a las elecciones presidenciales.

En un desayuno con la prensa acreditada de La Moneda, el Mandatario se atrevió a dar nombres y se mostró abierto a que figuras de su gabinete renuncien en octubre cuando tengan la obligación de hacerlo si es que quieren postular a cargos. De todas formas, aseguró que nadie le ha dicho “que tenga fecha de salida”.

En ese sentido, destacó a los ministros Jeannette Jara (Trabajo), Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Segpres), además de los diputados Gonzalo Winter, Daniella Cicardini y Karol Cariola. Sumado a ellos, agregó los nombres de los alcaldes Carla Amtmann (Valdivia) y Tomás Vodanovic (Maipú).

Bajo ese contexto, la alcaldesa Matthei, en el marco de una actividad comunal, fue consultada por las propuestas de Boric y señaló que, a su parecer, cuando existen tantos nombres “es porque no hay nadie que esté descollando”.

“La verdad es que cuando se mencionan no sé si eran 9, o 15 o 12 no me acuerdo, es porque no hay nadie que esté descollando y obviamente que ellos tienen el derecho de ver posibles candidatos y es algo que a mí no me incumbe”, indicó.

Los nombres que Boric puso sobre la mesa al hablar de su sucesión

Si bien, Matthei no ha esclarecido sus intenciones de competir en la carrera presidencial, su nombre suena como la posible carta de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Además, la jefa comunal dejó en claro que no competiría por la reelección en Providencia.

En ese escenario, fue consultada respecto a quién le gustaría enfrentar como contrincante, en caso que se decida a ir por el sillón presidencial.

“A mí lo único que me interesa es que nos pongamos de acuerdo en cómo sacar a Chile adelante. Tenemos demasiadas emergencias”, indicó la alcaldesa.

En esa línea, aseguró que “más que preocuparnos de quiénes son los contrincantes o las personas que podrían ir a la candidatura presidencial lo que tenemos que abordar es cómo vamos a sacar Chile adelante, eso es el tema que nos debiera convocar a todas las personas que estamos en la política”, sostuvo.