Tohá, Vallejo, Jara y Elizalde: Boric apunta a los liderazgos dentro del gabinete con proyección de cara a futuras elecciones

En su oficina en La Moneda, la mañana de este martes el Presidente Gabriel Boric compartió un desayuno con la prensa acreditada, para abordar una serie de temas de contingencia.

Fue una oportunidad para mantener una conversación más cercana que los habituales puntos de prensa, y en la que estuvo acompañado de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

El Mandatario abordó diversas temáticas, de índole político, económico, de seguridad e incluso deportivo.

Entre ellos, el Jefe de Estado se refirió a los liderazgos del sector que a su juicio tienen proyección para futuras elecciones, como los próximos comicios presidenciales de 2025.

“Creo que es muy pronto para hacer aseveraciones categóricas en términos de qué es lo que va a pasar en la próxima elección presidencial. No me cabe ninguna duda que si somos capaces de trabajar en unidad como se logró, que no fue fácil, pero se logró en el pacto municipal, la proyección de las fuerzas progresistas es totalmente competitiva en una futura elección”, planteó.

Liderazgos con proyección

Aunque insistió en que “es muy pronto para decirlo”, señaló que no tiene dudas que hay “liderazgos tremendamente potentes al interior del gobierno y también fuera de él”.

Entre ellos, Boric nombró a cuatro de sus secretarios de Estado. “Me atrevo a mencionar algunos, lo había dicho en alguna entrevista anterior, pero liderazgos como el de Jeannette Jara (ministra del Trabajo), el de Carolina Tohá (ministra del Interior), el de la ministra Vallejo”, dijo, y luego agregó al titular de la Segpres, Álvaro Elizalde.

23/04/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Pero además, mencionó a algunos parlamentarios y jefes comunales del oficialismo. “El diputado Gonzalo Winter, el de varios alcaldes, por ejemplo, el alcalde Tomás Vodanovic. Hay un sinfín de personas, Daniela Cicardini, la diputada (Karol) Cariola, que hoy día están en un rol tremendamente importante”.

“Creo que son súper valiosos y que pueden eventualmente en un futuro seguir destacando en la política chilena y no solamente pensando en la próxima elección presidencial, sino en diferentes instancias”, expresó.

Y luego agregó: “Yo por lo menos soy optimista sobre eso y me parece natural que eventualmente haya” figuras cercanas al gobierno “que en algún momento se proyecten para seguir colaborando con el país”.

La inquietud respecto a la búsqueda de un candidato presidencial del oficialismo la abrió recientemente en La Moneda el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

En una reunión que sostuvo el viernes el jefe de asesores, Miguel Crispi, con los presidentes del oficialismo, el líder transitorio del Frente Amplio planteó la idea de “cómo logramos detener el péndulo y proyectar continuidad progresista”.

Sin embargo, desde el punto de vista de algunos de los asistentes, lo que planteó el diputado que encabeza el partido del Presidente Boric fue que “hay que presidencializar el periodo que queda de gobierno para ordenar a la coalición”.

Ante esa reflexión, la presidenta de Regionalista Verde, Flavia Torrealba, y el líder de Acción Humanista, el diputado Tomás Hirsch, le hicieron ver a Ibáñez que no estaban de acuerdo con la estrategia. Crispi también intervino y lo descartó.

Continuidad del progresismo

Pero ahora fue el propio Presidente Boric quien planteó que resulta fundamental que los sectores progresistas de izquierda y centroizquierda tengan un proyecto que pueda perdurar en el tiempo.

“Evidentemente los cambios que se requieren en Chile no se limitan a periodos de cuatro años, por lo tanto, tener una continuidad en la elaboración programática, en la construcción de confianza y, por cierto en la conexión con las grandes mayorías de nuestro país es fundamental para poder lograrlo. Y eso requiere una coalición que se proyecte en el tiempo”, dijo.

El Presidente de la Republica, Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En ese sentido, apuntó que esa proyección “se juega más allá de los plazos electorales, aunque sin lugar a dudas los plazos electorales y los eventos electorales lo determinan”.

“Yo una de las cosas que le insisto mucho a mis compañeros del Frente Amplio es que los partidos tienen que dejar de ser, o que hay que hacer un esfuerzo muy sostenido porque no sean partidos solamente estatales, en el sentido de que su único objetivo o su principal objetivo es la disputa de cargos, sino que tienen que estar muy insertos en la sociedad civil”, enfatizó.

Con todo, el Mandatario recalcó que su principal preocupación hoy día no está en la próxima elección presidencial, “sino en hacer un buen gobierno”.