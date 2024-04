“Evidentemente”: ministra Vallejo confirma que “criterio Tohá” aplica al general Yáñez

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó esta noche que el denominado “criterio Tohá” rige en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado en mayo próximo por presuntos delitos en el contexto del estallido social.

Esto, luego de que, a través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) mostrara su preocupación esta jornada por la aplicación del llamado “criterio Tohá”, el que obtuvo esta denominación luego de que la semana pasada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicitó que los funcionarios de gobierno, en caso de formalización, tendrán que dejar sus cargos.

Así, los parlamentarios indicaron que, aunque resaltan la “necesidad de aplicar un criterio de destitución de manera uniforme y sin excepciones”, explican que ciertos cargos, como el de general director de Carabineros, deben seguir un proceso específico y que “el criterio estándar debe ser aplicado a funcionarios de exclusiva confianza cuya permanencia en el cargo depende exclusivamente de la voluntad del Jefe de Estado”.

Tras esto, en conversación con CNN, la ministra Vallejo fue consultada si este criterio rige en el caso del general Yáñez, a lo que la secretaria de Estado respondió: “evidentemente”.

“Yo quiero reiterar la claridad de la posición de gobierno. Esto es un criterio político, no procesal, porque entendemos el debate que se ha generado, pero en esto el gobierno quiso fijar un criterio claro”, afirmó la titular de la Segegob, quien aprovechó la ocasión para destacar que el llamado “criterio Tohá” es “el criterio del gobierno y lo fija el Presidente de la República”.

Consultado si el general director Yáñez no renuncia antes de su formalización, tendrá que dejar su cargo el 7 de mayo, Vallejo señaló que “el criterio es claro para él o para otras situaciones (…) porque el debate puede ser confuso: nosotros como gobierno no somos jueces, no somos fiscales, los fiscales presentan pruebas y los jueces determinan la sentencia. El Poder Ejecutivo no está a cargo de esas dos funciones, por lo tanto, no fija, a través de la solicitud de renuncia de una autoridad de confianza del Presidente de la República o su permanencia, la sentencia previa o un juicio previo. No hace eso”.

En este sentido, resaltó que “esto no tiene que ver con el mérito de la investigación, no tiene que ver con si consideramos más o menos grave una formalización (…) No es un criterio procesal, es un criterio político que no juzga ni establece el mérito de las causas hacia la formalización”.

“Cuando alguien de confianza del Presidente entra en un proceso de formalización, lo que sucede es que todo se centra en eso, se distrae la atención, empieza a ser un problema, culpable o inocente, a final de cuentas termina siendo un elemento distractor de la función pública para la cual está asignado”, destacó.

El abrazo de Boric y Yáñez

Las palabras de la ministra Vallejo se dan el mismo día en que el Presidente Gabriel Boric coincidió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en una actividad protocolar en La Moneda, donde se saludaron con un abrazo.

Esto sucedió en el Patio de Los Cañones del palacio presidencial, donde el jefe de Estado, acompañado de la ministra de Defensa, Maya Fernández, encabezó una ceremonia de condecoración a oficiales superiores recientemente ascendidos de las Fuerzas Armadas y las policías.

En la oportunidad, el mandatario agradeció la labor y vocación de los uniformados. “Me ha tocado ver, en el largo recorrido que hemos hecho por Chile en estos dos años de gobierno, los esfuerzos y sacrificios que implica para ustedes, pero también para sus familias, el servir a la Patria desde el lugar que ustedes lo hacen”, indicó.