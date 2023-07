Excomandante en jefe de la Armada expone ante comisión del Consejo: “Al ser definidas en un capítulo especial, obliga a las Fuerzas Armadas a cumplir la Constitución”

La normas que regularán a las Fuerzas Armadas (FF.AA) en la propuesta de nueva Constitución es un tema que sigue tensionando al proceso constitucional. Este miércoles, durante una de las sesiones de la comisión de Sistema político, el tema se volvió a tomar el debate entre los consejeros y comisionados.

En esta sesión dentro de los invitados estaba el excomandante en Jefe de la Armada Julio Leiva, quien fue a exponer sobre los artículos que regulan este tópico. Tal como ha sido la tónica durante la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, el punto de debate más relevante fue el hecho de que en el anteproyecto que redactaron los expertos las FF.AA no vengan reguladas en un capítulo especial -tal como está establecido en la Constitución vigente- sino que estén normadas dentro de los acápites sobre gobierno.

Todo partió con una intervención de la comisionada Antonia Rivas (CS), quien explicó las razones que tuvo el oficialismo en la Comisión Experta para no incluir dicho capítulo especial.

“Las razones que justifican por mi parte la no inclusión de un capítulo de FF.AA. tienen que ver con el carácter de estas como un órgano no autónomo como lo son el resto de las instituciones que tienen un capitulo diferenciado. No es la Contraloría General de la República ni tampoco el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional u otro tipo de organismos que tienen autonomía constitucional”, partió señalando Rivas quien fue parte de la subcomisión de Sistema político durante los tres meses en que sesionó la Comisión Experta.

Posterior a su explicación, consultó a los invitados “si ven algún cambio en el rol de las FF.AA, en la relación que tienen con el Poder Ejecutivo por la disposición o por donde estén en la Constitución”. Ante eso, Rivas señaló: “Yo no veo aún una técnica constitucional que justifique este capítulo aparte”.

Leiva recogió la pregunta y respondió. Lo primero que partió diciendo fue que “las FF.AA. dependen y están subordinados del poder político a través del Presidente de la República. No hay ninguna duda, con capítulo aparte o sin capítulo aparte”.

Sin embargo, lo que causó más incomodidad en los expertos del oficialismo fue que Leiva deslizara o diera a entender de manera indirecta que el respeto por parte de las FF.AA. a la Constitución estuviese vinculado con la inclusión de estas ramas en un capítulo especial.

Foto: www.procesoconstitucional.cl

“Evidentemente hay una función de reconocimiento estar en una separación de la Constitución, pero lo más importante es que al ser definidas en un capítulo especial obliga a las Fuerzas Armadas a cumplir la Constitución bajo cualquier norma”, respondió Leiva.

Rápidamente, el comisionado Gabriel Osorio (PS) se hizo cargo de esta última intervención. “Todos respetamos la Constitución independiente si es que las instituciones se encuentran en un capítulo o en un epígrafe. Tal vez pudo haber sido una mala expresión, pero me parece preocupante que se diga que la única manera en que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil se manifieste por medio de la inclusión de un capítulo, al menos en lo que se entendió”, afirmó el experto.

El presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI), puso paños fríos al cruce de palabras señalando que cada intervención quedó en el acta, además de indicarle a Osorio que “yo entiendo que no es exactamente lo mismo”, dando a entender que las palabras de Leiva habían sido mal interpretadas.

La inclusión de este capítulo especial se ha transformado en una pugna política entre el oficialismo y la oposición. La bancada de consejeros republicanos y los representantes de Chile Vamos han adelantado que ingresarán enmiendas para que todas las normas sobre las FF.AA se trasladen a un capítulo especial. Ante eso, el oficialismo interpreta que el reglamento no permite que el Consejo pueda crear nuevos acápites ya que esa función quedó asignada a la Comisión Experta al momento de votar la estructura constitucional.

Por lo mismo han deslizado que podrían recurrir a la Corte Suprema para reclamar un vicio en las reglas de procedimiento. El tema es analizado entre los delegados quienes están intentando negociar una salida que deje conforme a todos los sectores.