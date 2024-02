Francisco Vidal y la figura de Piñera: “De intelecto sobresaliente, audaz y valiente (...) fue el único líder de la derecha que pudo concretar alternancia en el poder”

Este jueves, el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, se refirió al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, tras sufrir un trágico accidente en helicóptero. Además, abordó el evento que se realizará para los afectados por los incendios que han azotado a la Región de Valparaíso.

En diálogo con Radio Infinita, el exministro del Interior, habló sobre el deceso del exmandatario Sebastián Piñera. Eso sí, aclaró que las declaraciones que hiciera en esa materia, serían bajo su calidad de militante del Partido por la Democracia (PPD) y como exsecretario de Estado, no como el presidente de TVN.

Despejado ese punto, Vidal señaló que la situación que se vive por la muerte del expresidente “te habla de un país que en su esencia es republicano hasta la médula”. Esto, según explica, porque “ver al presidente Gabriel Boric, con lo que lo criticó a Piñera como adversario político, cuando él era dirigente estudiantil o parlamentario, (...) y decir y hacer lo que está haciendo con la familia, el funeral de Estado, te habla que al fondo de nuestra sociedad, la república existe y eso es bueno. Me parece estupendo todo lo que ha hecho el gobierno, que es lo que corresponde. (...) Yo creo que el Presidente en particular ha quedado muy bien porque refleja además una condición humana sobresaliente”.

Además, sostuvo que dentro de “los efectos políticos de esta tragedia”, está que “el presidente Piñera tiene el mérito de ser el único líder de la derecha que ha permitido que la derecha vuelva a La Moneda después de Pinochet. Ese tema es fundamental porque yo creo que es precisamente la historia de Sebastián Piñera la que le permitió cruzar el umbral de la mayoría absoluta dos veces”.

En esa línea, señaló que “la heredera natural de la línea política de Sebastián Piñera”, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “Es la más cercana, desde el punto de vista político, a tomar la herencia política de Sebastián Piñera y el más lejano, obviamente es José Antonio Kast”.

Bajo ese marco, Vidal, hizo un perfil a la figura del expresidente Sebastián Piñera. “Un personaje. Un personaje con esa historia que, primero, nació en un hogar de clase media, sus padres militantes de la Democracia Cristiana a concho. Segundo, un intelecto sobresaliente. El primer lugar en el verbo divino, el primer lugar en la Universidad Católica. Tercero, audaz y valiente. Cuarto, de una perseverancia que te la regalo. Quinto, que yo creo que es el principal mérito como líder político, que es que logró que la derecha, en su conjunto, fue el único líder de la derecha que pudo concretar lo que le faltaba a Chile, porque es la alternancia en el poder. Después de 20 años que tuvimos nosotros en La Moneda. Ese es el legado de Piñera”, sostuvo el exministro.

TVN retoma campaña televisiva del evento para afectados por los incendios

Por otro lado, el presidente del directorio del canal estatal, se refirió al evento -que fue postergado por el deceso del exmandatario- que se realizará en beneficio para las personas afectadas por la ola de incendios que ha azotado a la quinta región.

“Desde el momento de la tragedia de Valparaíso, se estimó que era imprescindible una campaña que parcialmente ayude a los miles de damnificados. Y en eso no hubo ningún problema. Televisión Nacional, más Anatel se incorporó, Movistar Arena, la productora que hace el Festival de Viña, que tiene muy buenos contactos internacionales, traía a los artistas. No hubo ningún problema. Pero ante la muerte del presidente Piñera, se hizo una evaluación y se determinó en un primer momento no hacerlo este sábado”, señaló Vidal.

Ese escenario para Vidal, “se entendió”, pero “en el caso de Televisión Nacional siempre pensamos que había que hacerlo y en consecuencia, la ministra de Cultura tomó la decisión de convocar a una reunión que fue ayer. Nuestros ejecutivos fueron y concordamos hacerlo este viernes 16 (...) Así que lo vamos a hacer junto a Banco Estado y lo más importante, un conjunto enorme de organizaciones de la sociedad civil de carácter solidario. Destaco la Cruz Roja, destaco Techo para Chile, Hogar de Cristo”.

Por último, señaló que espera que los demás canales de televisión se sumen a la transmisión de este evento, “porque mientras más canales se suban, la cobertura llega a más gente. Y, en consecuencia, se hace aún más solidario la ayuda a nuestros ciudadanos de Valparaíso y Viña del mar”.