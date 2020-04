Intendente de O’Higgins renuncia al cargo para asumir un puesto en el Ministerio del Interior

El intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer anunció esta jornada que renunciará a su puesto para asumir un cargo en el Ministerio del Interior.

La autoridad informó en un punto de prensa que "el Presidente Piñera me ha solicitado que asuma una importante función en el gabinete del ministro del Interior (Gonzalo Blumel), para coordinar y colaborar en materias regionales a nivel nacional con los intendentes y comunales con los alcaldes de todo el país a modo de ir articulando decisiones nacionales”.

"Esto significa que junto con aceptar esta invitación que se me ha hecho para asumir este nuevo rol en el Ministerio del Interior, he presentado mi renuncia como Intendente de la Región de O’Higgins, la cual se hará efectiva el día 20 de este mes, no sin antes coordinar el correcto traspaso a la persona que asumirá las funciones de Intendente”, indicó.

En ese sentido, Masferrer descartó que en el futuro postule al cargo de gobernador regional por la región.

Minutos más tarde, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel informó que el 20 de abril asumirá el cargo la actual alcaldesa de Chépica, Rebeca Cofré