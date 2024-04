Elizalde eleva el tono por ataque de Kast a Boric en Hungría: “No se construye un mejor país agrediendo e insultando”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, abordó este viernes a las declaraciones del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, en contra del Presidente Gabriel Boric.

En esta jornada, desde Hungría, el líder de Acción Republicana expuso en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) 2024, una cumbre política organizada por la Unión Conservadora Estadounidense.

Ahí, se refirió al Mandatario con el término “woke”, que define, según el diccionario Merriam-Webster, a personas políticamente liberales, especialmente de una manera que se considera irrazonable o extrema.

“En Chile, estamos gobernados por un Presidente ‘woke’. Un Presidente que tiene menos de 40 años, que sale andar en bicicleta por la calle con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano, e incluso hay días que ni siquiera va a trabajar”.

José Antonio Kast

Desde Renca, en el marco de la cuenta pública de la cartera, Elizalde elevó el tono por el ataque en contra del Jefe de Estado, ya que el expresidenciable republicano además afirmó que “es tan ‘woke’, que prometió que Chile sería el paraíso progresista, y lo terminó convirtiendo en una pesadilla. Una verdadera pesadilla”.

“Usted usó una palabra que es clave, insulto, porque esas son finalmente las expresiones que ha utilizado la persona a la cual hace referencia”, dijo el secretario de Estado, y agregó que “no se construye un mejor país agrediendo e insultando. Se construye mejor Chile a través del diálogo democrático constructivo”.

De acuerdo al titular de la Segpres, “quien cree que a través de la descalificación va a generar mejores condiciones de vida para las chilenas y chilenos, comete un error grave”.

Y luego agregó: “Nosotros no vamos, en todo caso, a formar parte de esa lógica y vamos a seguir imponiendo nuestro compromiso por Chile sobre una visión constructiva de un diálogo democrático que permita generar puntos de encuentro y no divisiones”.

Presidente Gabriel Boric llega en bicicleta a La Moneda. Foto: Juan Eduardo López/Aton Chile.

Finalmente, sostuvo que una persona “que insulta y que agrede finalmente no cree en sus propias convicciones o simplemente no tiene convicciones”, ya que si tiene que caer en “descalificaciones personales es porque no cree en sus propias ideas”. Y dijo que, por el contrario, “quienes tienen convicciones lo hacen sobre la base del respeto a la diversidad propia de una democracia”.

También desde el gobierno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, prefirió evitar controversias al ser inquirida por los dichos de Kast. “No vamos a caer en polémicas artificiales, ni vamos a inflar polémicas artificiales”, dijo.

El Mandatario además encontró respaldo en el oficialismo. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que lo hace Kast con esta afirmación “es una campaña comunicacional para desacreditar al Presidente de Chile. En tanto, el timonel de RD, Diego Vela, planteó que “más que andar hablando mal del gobierno de Chile en el extranjero, creo que lo importante es enfocar nuestros esfuerzos en mejorar la vida de las personas con hechos concretos, como mejores pensiones o más recursos para seguridad y salud”.