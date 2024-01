Jaime Bellolio insta al Presidente Boric a revocar “mañana” todas las pensiones de gracia que tienen algún cuestionamiento

El exministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, instó este viernes al Presidente Gabriel Boric a revocar todas las pensiones de gracia que tienen algún cuestionamiento.

Las declaraciones del otrora portavoz de la administración del expresidente Sebastián Piñera se dan luego de que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que las irregularidades en el entrega de estos beneficios “son responsabilidad del gobierno anterior”.

“Nuestro gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia. Porque esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro gobierno”, afirmó.

Esto, indicó, “se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior, y nosotros hemos cumplido con eso, pero hay que revertirlo, y lo revertimos. O sea, nos hicimos cargo y corregimos eso”.

El ex secretario de Estado replicó a Vallejo, al sostener que la administración de Boric está empecinada “en no querer aprender de los problemas de sus anteriores crisis, como en el caso de Democracia Viva, en donde intentaron culpar a un procedimiento y al gobierno anterior cuando era evidente que la corrupción ocurría bajo sus narices”.

En cuanto a las pensiones de gracia, dijo que “la glosa que permite el que existan estas pensiones fue una que fue propuesta por la izquierda y luego exigida en su aplicación” y que en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se entregaron pensiones a personas que habían ratificado o que habían entregado su certificación de lesiones graves o gravísimas”.

En ese sentido, recalcó que “tratar de desprender que de allí entonces que se justifica el que este gobierno haya entregado una pensión más alta que en el pasado a una persona que no cumplía con los antecedentes médicos, que el Ministerio Público había decidido no perseverar en su causa y que además estaba condenada por pornografía infantil, simplemente no resiste ningún análisis”.

“Hagamos la corta. Que el gobierno y el presidente revoque mañana absolutamente todas aquellas pensiones que tienen algún cuestionamiento y que las demás se vuelvan a revisar completamente. Así, para que no hayan falsos empates y el gobierno se haga cargo de su propia responsabilidad”, sentenció.