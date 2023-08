Jorge Donoso, integrante del Grupo de los 13, sobre Belisario Velasco: “Destaco su generosidad, su valentía para enfrentar la dictadura”

“Destaco su generosidad, su valentía para enfrentar la dictadura, su solidaridad, ayudando incluso a personas que en ese momento estaban amenazadas en su libertad, en su vida. Fue un hombre inteligente y un gran amigo”.

De esta forma, Jorge Donoso Pacheco se refirió a la partida de Belisario Velasco, “una figura clave dentro de la organización de la DC”, según destacó.

Donoso, al igual que el fallecido exministro, fue uno de los firmantes la histórica carta que 13 militantes democratacristianos escribieron para condenar el Golpe de Estado de 1973.

“Yo hacía varios días, semanas, que no hablaba con él. Sobre todo él llamaba, conversábamos sobre lo que estaba pasando. Ayer sentí un impulso especial por llamarlo, lo llamé y no contestó. Mandé un WhatsApp y me lo contestó su hija. Ella me contó que estaba muy mal y que no podía hablar. Venía agravándose su enfermedad desde hace tiempo. Dio una dura pelea durante mucho tiempo”, relató Donoso a La Tercera.

Los 13 del 13

El vínculo de ambos está marcado por la declaración del 13 de septiembre de 1973 que firmaron junto a figuras falangistas como Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Andrés Aylwin y Claudio Huepe, entre otros.

Fue un texto que puso en riesgo sus vidas.

“En conversaciones telefónicas sobre determinados supuestos se nos hizo presente el peligro de fusilamiento por traición a la patria. Distribuimos nuestra declaración a la prensa a través de agencias internacionales y de varias embajadas. Los medios de comunicación nacionales no nos cubrieron”, recordaba Velasco hace 10 años en La Tercera.

Donoso, exdirigente del Colegio de Periodistas y primer director del periódico Fortín Mapocho, en su libro Los 13 del 13: los DC contra el Golpe, escrito junto a Grace Dunlop, recogió los testimonios de los responsables de esa histórica declaración para narrar los entretelones y las circunstancias que le dieron vida.

“Lo importante es que se dio un testimonio, porque no podíamos ni siquiera pensar en conservar el nombre de Democracia Cristiana en una dictadura”, señala Velasco en el libro.

“Pienso que de alguna forma se salvaron los ideales, los valores democratacristianos, que solo tienen expresión en democracia. Nos hicimos el firme propósito, nos juramentamos, que haríamos nuestros mayores esfuerzos por recuperar la democracia, encabezados por Leighton y Fuentealba, que sufrieron en carne propia los rigores de haber firmado una declaración de la cual nunca nos arrepentimos”, recalcaba.

Pese a advertir las consecuencias que tuvo para él, el fallecido líder DC afirmó que volvería a actuar de la misma forma.

“Con todos los sinsabores, los problemas que tuvimos, conociendo la historia, volvería a firmar la declaración. El propio Patricio Aylwin reconoció en su libro, El reencuentro de los demócratas, que teníamos razón nosotros, los que firmamos esa carta el 13 de septiembre. Y no lo digo porque nosotros teníamos razón, sino porque hoy siento lo mismo que sentí entonces con tanta fuerza”, aseguraba Velasco en el libro de su amigo.