Joven está en riesgo vital tras ser apuñalado en evento de estudiantes de colegio La Maisonnette

Un joven de 20 años permanece en riesgo vital tras haber sido apuñalado en un evento de estudiantes del colegio La Maisonnette, de Vitacura.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga lo ocurrido.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, señaló que, de acuerdo a la información preliminar recabada por Carabineros al adoptar el procedimiento “se produjo una riña al interior de un establecimiento privado que no tenía los permisos para poder generar este tipo de evento”.

“Es un hecho muy lamentable que está siendo investigado y también estamos teniendo un trabajo preventivo en lugares donde se realizan este tipo de eventos con convocatorias que normalmente no son oficiales y hacemos un llamado a la ciudadanía de no participar en ese tipo de eventos donde no están los permisos ni las condiciones”, indicó la autoridad regional en el Centro de Gestión de Operaciones Policiales, en calle Catedral, la mañana de este jueves.

Por su parte, el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Jean Camus, explicó que “el colegio contrató o integrantes de este colegio contrataron a este local que no está autorizado por el municipio para realizar eventos masivos”.

“Producto de una situación que se está investigando, lo está investigando la BH de la PDI, un menor o una persona, un joven que no es del colegio, recibió una apuñalada en el abdomen. Fue trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes donde fue intervenido y se encuentra en riesgo vital”, detalló.