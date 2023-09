Las dudas de Amarillos, Demócratas y otros partidos sobre si concurrir a La Moneda el 11-S

Desde el Partido Republicano y Chile Vamos ya han dejado en claro que no asistirán al acto del 11 de septiembre que organiza el gobierno del Presidente Gabriel Boric, para conmemorar los 50 años desde el Golpe de Estado y donde se espera que todas las colectividades firmen una declaración conjunta, redactado por el Ejecutivo. Pero, más allá de ellos, otros asientos también podrían quedar vacíos.

En Demócratas, el partido fundado por la senadora Ximena Rincón, el asunto ha sido un debate. Si bien hay algunos que quieren asistir, otros no ven con buenos ojos sumarse a un evento de este tipo organizado por el oficialismo. Por lo mismo, desde la directiva señalan que han preguntado al Ejecutivo en qué consistirá para tomar una decisión.

El diputado Miguel Ángel Calisto, de Demócratas, dijo a La Tercera que “yo personalmente no soy partidario de asistir a un acto sesgado, que más que hacer historia y buscar el encuentro de los chilenos, busca relevar, como lo ha dicho la propia izquierda, el legado de la Unidad Popular y la figura del expresidente Salvador Allende. Además, me parece poco atinado que pongamos más atención a nuestras diferencias de hace 50 años que a las preocupaciones del Chile actual, en medio de una emergencia climática”.

Además, el parlamentario acusó que la invitación llegó de forma tardía a su partido.

DIPUTADO MIGUEL ANGEL CALSITO

La diputada Erika Olivera, también de Demócratas, aseguró que tiene compromisos previos, por lo que probablemente no asistirá.

En tanto, el único representante de Amarillos por Chile en el Congreso, el diputado Andrés Jouannet -quien además preside la colectividad- dijo que aún no sabe si asistirá.

ANDRES JOUANNET DIPUTADO

Dentro del Partido de la Gente (PDG), todos tienen una postura distinta. Por un lado, el diputado Rubén Oyarzo sí irá. La diputada Karen Medina, en tanto, ya decidió que no. Por su parte, Gaspar Rivas sostuvo que aún lo está analizando.

Medina explicó que “para esa fecha estaré en mi distrito y me uniré a las actividades conmemorativas de los 50 años del Golpe de Estado, donde compartiré con los ciudadanos y ciudadanas de mi provincia”.

La parlamentaria, además, hace un llamado a la clase política a “enfocarnos en el presente y el futuro, a dejar de lado las disputas políticas y a trabajar juntos en beneficio de nuestra sociedad. En este aniversario, podemos unirnos para construir un país mejor, donde los derechos humanos sean respetados y donde la ciudadanía pueda vivir en paz”.

La exmilitante de la colectividad, Yovana Ahumada, aseguró que no alcanza a ir, puesto que tiene sesión en la Cámara. De todas formas, agregó, prefiere no asistir.

Consultada sobre por qué no asistirá, la diputada independiente Pamela Jiles respondió que “más bien tendría que tener una buena razón para ir, y no se me ocurre ninguna. El gobierno de Boric hace que lleguemos a estos 50 años con los secundarios protestando, una gran parte de los trabajadores en huelga, los profesores en paro, dos dígitos de desempleo, la economía en una debacle, el narcotráfico creciendo, con la delincuencia ahogándonos. Además, muy parecido a los días posteriores al Golpe, con los militares en la calle (...), con un estado de excepción que ya no es una excepción. No quisiera conmemorar nada con un gobierno que nos tiene en estas condiciones”.

Quien tampoco participará es la diputada independiente Gloria Naveillan. Ella argumentó que “tengo otros planes: yo celebro el 11 de septiembre, porque yo celebro 50 años de liberación. Por lo tanto, no voy a ir a un acto que organiza La Moneda, donde no tenemos ninguna certeza de qué es lo que van a plantear en ese acto, porque no lo han dicho”.