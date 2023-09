Lautaro Carmona desdramatiza eventual rechazo a propuesta de consejeros: “No es que venga el caos (...) vamos a opinar sin angustia”

La mañana de este jueves, el recién asumido presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó la evaluación del trabajo del Consejo Constitucional y desdramatizó un posible triunfo de la opción ‘En contra’ en el plebiscito del 17 de diciembre.

“Si no se aprueba la Constitución va a seguir rigiendo la vigente, no es que venga el caos y será un debate que estará planteado estratégicamente más hacia adelante. Entonces, vamos a opinar sin la angustia de que el mundo se nos viene abajo pero sí con mucho conocimiento de causa y habiendo demostrado la mejor voluntad de que lográramos un paso adelante y no un paso atrás”, señaló el timonel PC en conversación con Radio Infinita.

Según revelaron los últimos sondeos de opinión, hasta ahora el trabajo del Consejo Constitucional no ha concitado la adhesión de la ciudadanía -la última encuesta Cadem arrojó que el 59% votaría en contra y sólo el 21% votaría a favor- y tampoco el respaldo de la mayoría de los líderes políticos, quienes han sostenido reuniones para enmendar y tratar de llevar a buen puerto el proceso.

En ese sentido, Carmona aseguró que la postura de los comunistas aún no está definida y que esperarán la reunión de los partidos de gobierno -que tendrá lugar el próximo 9 de octubre- para resolver qué opción apoyará el PC de cara a la votación del 17-D.

“Hay muchas advertencias explícitas que hablan de un retroceso en la propuesta de texto constitucional, que está sostenida esencialmente en el cerco que corre el Partido Republicano. La posición que el PC tome es una posición común junto a los otros nueve partidos de gobierno, esa es una exigencia que nos pusimos, la compartimos entre todos los partidos, creo que habrá una definición importante en la reunión del 9 octubre, cuando ya se haya entregado la propuesta de los consejeros”, confirmó el nuevo presidente comunista.

Este miércoles, los consejeros de derecha aprobaron en el pleno los capítulos de FF.AA. y Seguridad Pública. Entre esas normas, se visó un eximente penal para policías, rango constitucional para justicia militar y una nueva Policía Fronteriza.

El plenario, además, votó el resto de los artículos que quedaban sobre administración del Estado y también se dio luz verde a la regulación de protección a la infraestructura crítica.