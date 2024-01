Líder opositora de Venezuela en comisión de RR.EE.: Boric “ha puesto una línea muy clara alrededor del tema de DD.HH.”

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado recibió este martes, vía zoom, a María Corina Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora en Venezuela. El encuentro estuvo marcado por la búsqueda de garantías para poder desarrollar elecciones libres y seguras en el país sudamericano que hoy gobierna Nicolás Maduro.

El pasado viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la sentencia que pesaba sobre la líder opositora, quien continuará inhabilitada políticamente para ejercer funciones públicas por un período de 15 años. Sin embargo, pese al impedimento, Machado aseguró que se inscribirá como candidata frente a Maduro, y que en unas elecciones “competitivas, limpias y libres” lo derrotará.

“Todos sabemos que desde el punto de vista humano social, la situación de mi país no puede ser más dolorosa”, indicó Machado, agregando que “en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Todas estas instituciones están controladas por el régimen para mantenerse en el poder”.

En esta línea, la exdiputada y abanderada del movimiento político Vente Venezuela realizó una serie de planteamientos a la comisión encabezada por el senador Francisco Chahuán (RN) y que también integran Rojo Edwards (independiente), José Miguel Insulza (PS), Iván Moreira (UDI) y Jaime Quintana (PPD).

La candidata indicó que es necesario “asegurar una resolución del Senado que incluya el respeto al mandato popular del 22 de octubre -fecha en que se resultó victoriosa en las elecciones primarias de Venezuela- y el cese de la represión y persecución política de los equipos opositores”.

Asimismo, la líder opositora recordó las primarias en las que más de 60 mil venezolanos residentes en Chile pudieron votar. Con el objetivo de permitir la inscripción de más votantes, hizo un llamado a “identificar mecanismos para acelerar este proceso, que desde las cancillerías y desde el Congreso se pueda acelerar el voto de los venezolanos en Chile, al igual que para las primarias. Que este proceso de inscripción pueda producirse de inmediato”.

Además, la también profesora e ingeniera industrial mencionó la necesidad de idear “mecanismos de protección para aquellos que están siendo reprimidos y perseguidos por el régimen dentro de Venezuela, y también para aquellos que deban salir, si así sea el caso”.

El comunicado de Cancillería

Machado también tuvo palabras para referirse al comunicado que realizó la Cancillería con motivo de su inhabilitación para presentarse a elecciones presidenciales, el cual señala que “el gobierno de Chile expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”.

La líder opositora se mostró agradecida por la declaración, catalogándola como “oportuna, necesaria y muy significativa”. De la misma manera, se refirió de forma positiva al Presidente Gabriel Boric, afirmando que este “ha puesto una línea muy clara alrededor del tema de DD.HH., y esto tiene un gran impacto”.

Finalmente, indicó que con Chile existen “muchas oportunidades de articulación”, añadiendo que “la relación con el gobierno chileno a través de cancillería es sumamente importante”.