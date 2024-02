Líos de platas: Montes asegura que no tiene “ninguna relación” con Andrade y que lo conoció “en la prensa, igual que a muchos otros”

El denominado caso líos de platas sigue sumando episodios. Un reportaje de Mega reveló que la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el traspaso de recursos a tres fundaciones que desarrollaron proyectos en campamentos de la Región de O’Higgins: EnRed, Red Integral Comunitaria y Arquiduc.

Los vecinos del sector denunciaron que no se ha concretado lo prometido y la investigación sugiere que una de las fundaciones en cuestión estaría conformada en su mayoría por cercanos al Partido Socialista (PS).

En ese contexto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó este jueves esa nueva arista dada a conocer y aseguró que “la información que se entregó ayer (miércoles) a través de un canal ya estaba entregada al Ministerio Público, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado desde comienzos de agosto pasado”. Es decir, agregó, “esto lleva cinco meses y medio”.

Además, dijo que desde la cartera han hecho “lo imposible por entregar toda la información”, así como también tomar medidas concretas ante las irregularidades.

“Hay una querella contra una de las empresas mencionadas, hay una denuncia a la otra, que está en el Ministerio Público. Esto ya se está trabajando y, por lo tanto, ha habido una reacción. Y aquellas cosas que no se hicieron oportunamente se han iniciado sumario. Incluso el propio seremi aquí (Óscar Muñoz) renunció, porque si bien actuó, actuó con un cierto retraso”, sostuvo.

Montes por mensaje de Andrade desde la cárcel: “No lo conozco”

A través de Instagram, los familiares del otrora representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, compartieron el miércoles un texto que les hizo llegar el exRD en donde reflexiona acerca de las visitas que recibe en la cárcel de Antofagasta. Allí se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por tres delitos de fraude al Fisco, en el marco del denominado caso líos de platas.

Montes fue inquirido respecto a la declaración de Andrade, sin embargo, no quiso ahondar.

“Yo no comento declaraciones de Daniel Andrade y otras personas. Son las opiniones de él, no las conozco en detalle. No le voy a hacer ningún comentario”, acotó.

Eso sí, aclaró que no tuvo “ninguna relación” con el exmilitante de Revolución Democrática: “No lo conozco. Lo he conocido en la prensa, igual que a muchos otros”.

Daniel Andrade, siendo formalizado. Desde que entró a prisión preventiva, pasa sus días en la cárcel de Antofagasta.

Informe de la Cámara: “Es bien parcial”

El ministro de Vivienda también abordó el informe que aprobó la Cámara de Diputados el martes respecto a los líos de platas. El documento emanó de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que indagó las transferencias de recursos realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Minvu.

Al respecto, esgrimió que “es una facultad que tiene la Cámara de Diputados de hacer comisión investigadora, de hacer un informe”.

Aunque advirtió que no opinaría, dijo que -a su juicio- “el informe es bien parcial”.

“Pero no voy a opinar mayormente. Sabíamos que se iba a aprobar, porque es un trabajo que hace un conjunto de personas distintas. Pero eso quizás obliga a reflexionar y a trabajar más”, cerró.