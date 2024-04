Tres llamados al 133 simulando un asalto y uso de armas de grueso calibre: qué se sabe del asesinato de tres carabineros en Cañete

Estupor existe al interior de Carabineros por cruel asesinato de tres miembros de sus filas en medio de un ataque -sin precedentes- en el sector de Antiquina, Cañete, en la Región del Biobío.

Los hechos se dieron a conocer pasada la medianoche de este sábado 27 de abril cuando personal de Bomberos dan la alerta a la policía de un vehículo tipo camioneta que se encontraba en combustión en la ruta. La sorpresa fue tal cuando en el pick up del móvil se hallaron tres cuerpos calcinados y que correspondían a los cabos Sergio Arévalo (34), Misael Vidal (30) y al sargento Carlos Cisterna (43).

CAÑETE: Asesinan a tres carabineros tras emboscada

Personal de todas las unidades especializadas de Carabineros se trasladaron hasta la Región del Biobío con el propósito de esclarecer en el menor tiempo posible el ataque más brutal del que haya sido víctima la policía uniformada en su historia. A esta hora personal del OS-9, OS-7, Sebv, GOPE y Dipolcar se despliegan por la zona en busca de los responsables. Como es un sector en estado de excepción y epicentro de violencia rural también se pesquisan eventuales reivindicaciones de grupos radicalizados que operan en la zona como la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y también la Coordiadora Arauco Malleco (CAM). Hasta el momento nadie se ha adjudicado el ataque.

Lo que se sabe del crimen en Cañete

El fiscal Danilo Ramos encabeza las diligencias desde la madrugada. Lo que se sabe hasta el momento es que el vehículo en que viajaban los carabineros se trasladó hasta esa zona luego de tres llamados al 133 efectuado por desconocidos quienes pedían auxilio por ser presuntas víctimas de un asalto.

Era una patrulla blindada, ya que todos los vehículos policiales que operan en esa zona cuentan con seguridad para enfrentar eventuales ataques. Pero al llegar al lugar -según antecedentes preliminares- recibieron una ráfaga de disparos con escopetas y se cree -también- por las municiones halladas en el sitio del suceso (calibre .45) con fusiles. De hecho uno de los disparos atravesó el motor.

Un sargento y dos cabos: quiénes eran los tres carabineros que fueron asesinados en Cañete

Sobre la dinámica de los hechos, se sostiene que los uniformados se bajan para intentar repeler la emboscada, pero los disparos siguieron hasta que los tres -según fuentes del caso- cayeron sin vida en la ruta. Los atacantes habrían luego apilado los cuerpos en el pick up del vehículo, para luego rosear bencina y encenderles fuego.

De un acto planificado, ya dio luces el general director Ricardo Yáñez al aterrizar en Cañete tras suspender la ceremonia del aniversario 97 de Carabineros. “Matar un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio de la muerte de no uno, sino tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar. Basta ya y hasta cuándo. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas”, concluyó.