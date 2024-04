Diputado Álvaro Carter (UDI) se retira de responso en memoria de carabineros asesinados y acusa que el gobierno quiere “blanquear su imagen”

A la salida de la 4ª Comisaría Los Álamos, donde se realizó el responso en memoria de los tres carabineros asesinados en Cañete, el diputado Álvaro Carter (UDI) -integrante de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, que viajó a la localidad en compañía de otras autoridades- acusó al gobierno de querer “blanquear su imagen” e informó que se retiró de la ceremonia anticipadamente.

“El Presidente acaba de hacer un llamado en el responso sobre que van a perseguir por tierra, aire y mar a los asesinos. Parece un Déjà vu infinito”, dijo.

Asimismo, remarcó que “lo terrible de todo esto es que hoy necesitamos medidas urgentes y el Presidente ha hecho venir a todos los poderes del Estado simplemente para blanquear al gobierno”.

“De mi parte y de varios parlamentarios de la comisión de Defensa no estamos de acuerdo. No estamos dispuestos a que la muerte de tres carabineros, de mártires, se vuelva un show. El gobierno está manchado con sangre en sus manos. No han pedido disculpas por cuando usaban la polera con el (perro) ‘matapacos’; no han pedido disculpas frente a los llamado a la insurrección que hicieron antes de que fueran gobierno. Antes de venir a dar el pésame, deberían haber pedido disculpas”, agregó.

“Yo me acabo de retirar del responso, esperé que terminara de hablar el general director de Carabineros y el Presidente y me retire”, explicó antes de ser increpado por los vecinos.