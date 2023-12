Miguel Crispi llega a La Moneda para ver los resultados del plebiscito

A las 16:50 horas Miguel Crispi (Revolución Democrática), jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, llegó a La Moneda para presenciar los resultados del plebiscito de este domingo desde su oficina junto al Mandatario y los ministros del comité político Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Antonia Orellana, Mario Marcel y Jeannette Jara. La presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, aún no está confirmada dado que está enferma con Covid, aun cuando terminó concurriendo a votar a la Estación Mapocho.

La aparición de Crispi en La Moneda estaba contemplada desde el principio, pese a los cuestionamientos que ha sufrido en los últimos días a raíz de los antecedentes que se han dado a conocer por el lío de platas entre el Estado y fundaciones, en particular del caso de la fundación Democracia Viva que involucra a su partido.

Este viernes, además, se difundió que el jefe de asesores fue citado a declarar en noviembre en calidad de imputado por la Fiscalía en medio de la investigación del caso Democracia Viva, luego de que su defensa solicitara entregar el testimonio. Por este motivo, en la oposición, e incluso algunos sectores del oficialismo, han pedido su renuncia al Mandatario.

“Miguel Crispi tiene la calidad de imputado porque el Partido Republicano presentó una querella en su contra de manera nominativa, no por una decisión de la Fiscalía”, explicó Guillermo Chahuán, abogado del exdiputado. Y agregó: “Respecto de su declaración fue el abogado anterior de Miguel Crispi (Luis Hermosilla) quien ofreció su declaración voluntariamente, la que había sido agendada para el 1 de diciembre, pero él luego renuncia y ahí asumo yo la defensa. Respecto de la última comunicación, el fiscal me respondió que lo vería en su oportunidad, pero hasta el día de hoy no hay una citación a declarar”.

El jefe de asesores participará de la reunión que tendrá el comité político junto al Presidente a las 18:00 horas para analizar los resultados y preparar el discurso que entregará el Mandatario desde La Moneda.