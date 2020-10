Ministro Pérez lamenta caída del joven al Río Mapocho y llama a “no anticipar juicios mientras se realizan las investigaciones correspondientes”

“Hemos tomado todas y cada una de las medidas necesarias para esclarecer una situación que condenamos, lamentamos profundamente y ojalá no vuelva a producirse”, dijo este sábado el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Esto en relación al hecho que se registró en la jornada de ayer. En medio de manifestaciones en las cercanías de Plaza Baquedano, un joven de 16 años -que participaba de las protestas- terminó cayendo al Río Mapocho tras ser interceptado por un efectivo de Carabineros en Pío Nono.

Por su parte, la institución se refirió esta mañana al tema, señalando que la situación está siendo investigada tanto de manera administrativa como por la vía judicial. Poco después, el gobierno emitió un comunicado abordando también el hecho.

En el texto, sostuvieron que el Ejecutivo “rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia" y que se pusieron “todos los antecedentes” del caso a disposición del Ministerio Público.

Además, anunciaron que se “ha instruido a Carabineros a realizar un Sumario Administrativo y a apartar al funcionario involucrado de sus labores operativas, mientras se realiza la investigación correspondiente”.

El secretario de Estado, en tanto, sostuvo que "las investigaciones tienen que llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros, si los hechos son constitutivos de delito o no. Son el Ministerio Público y los tribunales de Justicia los que deben arribar en esa materia. El gobierno, junto con condenar violencia y la transgresión a los DDHH, quiere expresar que Carabineros ha hecho muchos esfuerzos en el último tiempo para que su accionar esté en el marco de los protocolos, de respeto a la ley y a los DDHH”.

En esa línea, agregó que “si no se han cumplido los protocolos, si no se ha cumplido el respeto a la ley, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas y las investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y, en ese momento, se tomarán las decisiones”.

Asimismo, Pérez afirmó que desde el gobierno se contactaron con la familia del joven y llamó "a la comunidad nacional a no anticipar juicios mientras las investigaciones correspondientes -tanto en el Ministerio Público como de Carabineros- se realizan”.

“El gobierno confirma que la declaración de Carabineros en el día de hoy, de haber instruido un sumario administrativo y de haber suspendido de labores operativo al Carabineros en cuestión están dentro del marco de lo que se debe realizar”, agregó el ministro.

Acusación constitucional

Por otra parte, Pérez se refirió a la acusación constitucional en su contra que buscan reactivar desde la oposición. “La Constitución le entrega atribuciones a la Cámara de Diputados, esas atribuciones están dentro del marco de ley y me parece que son legítimas”, respondió el ministro del Interior.

Y, agregó, que “de concretarse en la Cámara y eventualmente en el Senado, daré a conocer mis argumentos y los del gobierno de que creo que no hemos cometido ninguna de las infracciones que establece la Constitución para la acusación”.

“Nosotros tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que hemos hecho todos los esfuerzos para que la violencia en nuestro país cese y no sea el elemento que nos distinga”, finalizó.