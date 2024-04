Tohá afirma que carabineros en Cañete fueron asesinados a balazos

La ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó este domingo nuevos detalles del asesinato de tres carabineros en Cañete.

Los uniformados fueron emboscados durante la madrugada del 27 de abril en una zona rural. La camioneta donde se movilizaban fue encontrada en el sector de Quilaco-Antiquina, en la ruta que une a Cañete con Tirúa. Los cuerpos, además, fueron quemados y dejados en dicho vehículo.

Durante la tarde de ayer surgió la información de que habrían sido quemados cuando aún estaban con vida. Sin embargo, hoy la ministra Tohá, en conversación con Canal 13, descartó esa tesis. “Ayer se dijeron muchas cosas en la tarde cuando todavía había mucha confusión. Me tocó estar en el sitio del suceso y mientras estuve ahí, hay versiones que fueron modificándose con la primera evidencia. Y esto en la tarde cuando se hicieron las autopsias también fueron aclarándose muchas cosas. Una de las cosas que no va por ese camino es precisamente esto, la idea de que ellos fallecieron producto del momento en que se les prendió fuego, eso no es así, fallecieron por los balazos que recibieron”.

“Aunque hay muchas interrogantes, esa es una de las que fue despejada”, complementó.

Otro antecedentes que entregó la ministra Tohá fue que en el sitio del suceso no pudieron ser encontradas las armas y los cascos de los carabineros fallecidos. Al ser consultada sobre si habían habido avances en la investigación, dijo: “Sí, por supuesto”. Eso sí, no entregó más detalles debido al secreto de la investigación. “Hay líneas investigativas que se están siguiendo en base a la primera evidencia, todavía es muy temprano para saber si esas líneas son sólidas o no”.

Con todo, Tohá señaló que, de momento, no hay total claridad del crimen. Por ejemplo, no se sabe por qué los carabineros se bajaron del vehículo en que se movilizaban. “No se sabe y no se sabe la dinámica que hubo”.

“Sabemos que esta patrulla es una patrulla habitual en el sector que controla medidas cautelares a personas que están con arresto domiciliario. Tienen que ir a verificar que estén en el lugar”. Además, dijo que “hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento”.

Respeto a los llamados telefónicos de alerta que hubo durante esa noche a la comisaría de Cañete, Tohá dijo que “probablemente fueron por los mismos disparos que se ocasionaron en el enfrentamiento”.

Por otro lado, fue consultada si el atentado podría ser una respuesta a la condena del lunes 22 de abril de Héctor Llaitul, quien fue declarado culpable por delitos de la Ley de Seguridad del Estado y hechos asociados al robo de madera y la usurpación de tierras. Sobre esto, respondió: “Puede ser. No lo podemos descartar”, dijo.

“Ha sido un golpe tremendo, un golpe para las familias de las víctimas, es un golpe para Carabineros, para nosotros como ministerio, para toda esa región, para los esfuerzos que se han hecho para ir superando, dejando atrás el clima de violencia. Es muy doloroso, pero esto tenemos que enfrentarlo, no nos podemos quedar en el dolor nomás”, señaló.