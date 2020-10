Indagan caída de joven al Río Mapocho en medio de disturbios

Impacto causaron en redes sociales las imágenes de la caída de un menor de 16 años al lecho del Río Mapocho, en medio de manifestaciones y disturbios que ocurrían durante la tarde de este viernes en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Producto del hecho, que sucedió en la intersección de Pío Nono con Santa María, se generó un operativo de rescate encabezado por Bomberos. El menor de edad fue trasladado en primera instancia a la ex Posta Central y luego derivado a la Clínica Santa María, donde se encuentra estable.

En imágenes conseguidas por el canal Telesur, que circularon por redes sociales, se ve a un piquete policial proceder en la zona y a un uniformado avanzar hacia el manifestante, quien posteriormente cae por la baranda hacia el río.

A la Clínica Santa María concurrió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, junto a un equipo del organismo, para conocer el estado de salud del menor y recabar testimonios de lo ocurrido.

“Estuvimos con su madre, estuvimos con los jóvenes que participaron en la manifestación y ellos señalan que Carabineros de Chile tuvo participación en el hecho. Nosotros estamos recogiendo todos los antecedentes y evaluando qué acciones judiciales presentar”, señaló el jefe de la entidad.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez anunció la presentación de una querella por homicidio frustrado “frente a los registros que evidencian cómo un funcionario de Carabineros arroja a adolescente al lecho del Río Mapocho”.

Carabineros niega responsabilidad

Tras lo ocurrido, Carabineros negó que el joven se haya precipitado producto de la acción de personal policial, que se han entregado antecedentes a la Fiscalía para la investigación del hecho y además la institución se refirió específicamente al registro viralizado.

“Quiero recalcar muy fuertemente un video que anda por redes sociales donde dicen que supuestamente Carabineros habría arrojado a un menor de edad al lecho del río Mapocho. Quiero desmentir rotundamente este tipo de situación. Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. Hay imágenes que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de investigar este hecho”, señaló el teniente coronel Rodrigo Soto, de la Prefectura Santiago Oriente.

“Aún hay sujetos que no sé con qué intención van a ocasionar este tipo de situaciones, no tan solo de causar destrozos, de causar daños, si no que también lo más grave de esto, es que inventan situaciones aprovechándose de las redes sociales, donde insisto, Carabineros jamás va a a querer agredir a una persona, jamás va a querer hacer una cosa así tan grave, tirar a una persona al lecho del río no tiene sentido”, recalcó el oficial.

Más tarde, la institución policial divulgó una nueva declaración del teniente coronel Rodrigo Soto sobre el hecho, donde indica que “lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente, es que se haya tomado de los pies a esta persona o que hay sido botado al río por un chorro del carro lanzaaguas como lo inventaron testigos en redes sociales”.

Además agregó que existe un video que muestra que este “lamentable accidente” ocurrió “en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes y que ahora la Fiscalía deberá evaluar con todos los antecedentes a su disposición”.

El oficial enfatizó que “los hechos ocurrieron en el contexto de un procedimiento con incidentes” e informó que el carabinero que aparece en el video está “claramente identificado”.