Montes instruye sumario a seremi del Maule por lío de platas y crisis golpea a Boric

“Sobre el caso convenios, ¿tiene mayores antecedentes?”, le preguntó la prensa este domingo en la mañana al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), en el marco de una actividad sobre las zonas afectadas por el sistema frontal de la semana pasada.

La consulta hizo alusión al lío de platas que golpea al Minvu y que se destapó tras conocerse la firma de convenios entre la cartera y la fundación Democracia Viva, que involucra a militantes de RD y que, con el paso de los días, se han ido sumando nuevas aristas que involucran a otras fundaciones, entre ellas, Urbanismo Social.

Sobre esta última, la Fiscalía anunció el miércoles la apertura de una investigación penal -la que se suma a la indagatoria por Democracia Viva por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco- para indagar los contratos entre la Seremi de Vivienda del Maule y esa fundación, la cual integró el actual seremi Rodrigo Hernández por siete años, quien también es militante de RD.

El cuestionamiento inicial estaba en que la Seremi del Maule, en diciembre de 2022, cerró un contrato por $ 89 millones con Urbanismo Social, ocho meses después de que Hernández pasara de la fundación a la oficina de gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

En este contexto, en medio de una actividad que buscaba instalar las medidas del gobierno para ayudar a los damnificados por el sistema frontal, el escándalo por los millonarios convenios volvió a tomarse la agenda del Ejecutivo, la que no ha podido recuperar durante las últimas dos semanas.

Y el ministro Montes sumó un nuevo antecedente. “Quiero informar que al seremi del Maule (Hernández) hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el período en que él solicitó inhabilitarse y el período en que se tomaron las decisiones, a partir de lo cual hemos conversado con el equipo del Presidente y se ha resuelto iniciar un sumario que fue comunicado a él”, dijo el secretario de Estado.

El titular de Vivienda hizo referencia a que existen dudas en la información respecto a la fecha en que Hernández -quien, en entrevista con La Tercera el jueves pasado, aseguró que “no tenemos nada que ver con lo que ocurre en la Región de Antofagasta ni con otra irregularidad que se esté investigando”, destacando que se había inhabilitado en el proceso- se inhabilitó con la de cuándo se adjudicaron los dineros a Urbanismo Social.

Montes, en su punto de prensa, indicó que “estamos analizando qué provocó esto, lo inescrupulosos que fueron ciertos funcionarios y ciertas personas. Por lo tanto, reestudiar y replantear todo el sistema de transferencias. En eso estamos trabajando, ya tenemos una propuesta. Incluso mañana tenemos una reunión hasta con las fundaciones, para ver sus ideas y propuestas”.

En medio de los nuevos antecedentes, Hernández les ha transmitido a sus cercanos que está tranquilo.

En el círculo del seremi recalcan que él se inhabilitó en la fase administrativa donde tiene injerencia la Seremi y que él no participó en las fases previas de selección.

En el Minvu, en todo caso, reconocen que existe molestia por el actuar de Hernández, por no haber informado oportunamente esos antecedentes.

Agregan quienes conocen del tema que la delegación que viajó a recabar antecedentes reportó que la firma de los convenios entre el Seremi (s), la directora del Serviu (s) y Urbanismo Social fue el 6 de diciembre de 2022, que los oficios de inhabilitación de los convenios de campamentos se registró el 13 de diciembre de 2022 y que las resoluciones aprobatorias de los convenios fueron el 15 de diciembre de ese mismo año.

Además, recalcan que la decisión se tomó en anuencia con La Moneda, que por ahora no se le ha pedido la renuncia al seremi y que dependerá de lo que arroje el sumario.

Boric en entredicho

“¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner, concretamente? ¿De qué la están acusando? ¿O en el caso del seremi de Vivienda del Maule?”, inquirió el jueves el Presidente Gabriel Boric, agregando que Hernández, antes asesor jurídico de Urbanismo Social, optó por inhabilitarse de “conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente”.

Y agregó: “No fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador. Y, por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, si esos antecedentes cambian, evidentemente, uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”.

Las palabras del Mandatario emitidas durante ese día llamaron inmediatamente la atención en el gobierno y en los partidos del oficialismo, debido a que caía en una especie de blindaje a ambas autoridades regionales, marcando un contraste con sus declaraciones previas respecto a que no pondría las manos al fuego por nadie.

Varios en el sector, de hecho, advirtieron durante esa jornada que esos dichos podrían “envejecer mal” y, a la luz de los nuevos antecedentes, varios transmitían este domingo que Boric quedó en un mal pie.

Pese a que el Jefe de Estado intentó explicar sus declaraciones el día viernes, haciendo hincapié en que sus dichos no apuntaron por “blindar” a nadie, este domingo, de todas formas, surgieron nuevas críticas.

“Hubiese preferido que si el Presidente dijo que no pondrá las manos al fuego por nadie, debió haberlo cumplido así, y no haber salido en defensa de esa Seremía ni de la delegada del Biobío. Hoy se abrió un sumario. Eso demuestra que hay que tomar distancia y yo espero que el Presidente no lleve los conflictos a La Moneda. Ese seremi, si fuese por mí, la habría sacado (...). Creo que necesitamos que el ministro de Vivienda apure al máximo todos los procesos para que esto no sea un goteo de desangramiento, que es lo que hemos visto en las últimas semanas”, dijo el senador socialista Juan Luis Castro.

En la misma línea, su par Gastón Saavedra indicó que “nunca debió salir del ministerio la crisis. El Presidente no puede ser el que hipoteque su capital político para defender a funcionarios de cuarto nivel jerárquico”.

Lo cierto es que en el oficialismo los reparos también apuntaron al ministro Montes, a quien lo responsabilizan de no avisarle a tiempo al Mandatario de todos los antecedentes y exponerlo innecesariamente.

“Los secretarios regionales son cargos de confianza. O se tiene confianza, o no se tiene (...). No se inician sumarios contra los seremis. Es de las cosas más absurdas que he escuchado”, dijo el senador PS Fidel Espinoza.

Y agregó: “Si se le ha perdido la confianza, porque ha faltado a la verdad en su información, eso significa que él debe renunciar ya o el gobierno pedirle la renuncia. Esto del sumario es lo más absurdo que he escuchado. Por quinta vez, el ministro Montes llega tarde a una situación. Ha llegado tarde a todo: en Antofagasta, en el Maule, en el Biobío. La verdad es que se hace bastante insostenible defendiendo posiciones respecto de él”.

En la derecha, por otro lado, también cuestionaron al Presidente y a Montes. “El Presidente Boric puso las manos al fuego por el seremi del Maule y en menos de cinco días se las quemó. El seremi está involucrado y el ministro Montes inició un sumario para ratificar su responsabilidad. Gravísimo el nuevo error presidencial”, publicó en su cuenta de Twitter el excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En el Minvu, en todo caso, recalcan que los nuevos antecedentes los conocieron el sábado y que inmediatamente se le notificó al Presidente. En esa misma línea, en La Moneda recalcan que Boric, cuando entregó sus declaraciones sobre el seremi, no estaba al tanto de esa información y que él mismo durante su punto de prensa puso énfasis en que eran los antecedentes que “yo tengo hasta la fecha”.

Sobre las críticas que han surgido en su contra, Montes manifestó este domingo que “para que no se distorsionen las cosas, quiero decirles que la delegación de responsabilidades por parte mía como ministro recién empieza a operar el 1 de enero de este año. Todo lo que ha tenido que ver con los casos que se han planteado son de delegaciones previas. Nosotros estamos fortaleciendo los sistemas de control para que esto no se vuelva a repetir. Esto es una práctica que viene de 2019″.

Blindaje de diputados PS

“La bancada de diputadas y diputados PS se reúne con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para entregar su respaldo en las investigaciones del caso convenios”. Fue la convocatoria que mandó este domingo la bancada socialista, en relación a un encuentro que sostendrán este lunes, a las 11.00, con el titular de Vivienda.

La señal que quieren dar los parlamentarios de la Cámara Baja es clara, según reconocen: blindar al ministro Montes en medio de algunas críticas que han surgido en los últimos días.

“Vamos a ponernos a disposición del ministro Montes para todas las medidas que se requiera impulsar para elevar los estándares de transparencia. Asimismo, le vamos a expresar nuestro respaldo al ministro en las investigaciones que está encabezando. Este es un grave caso que debe investigarse y sancionarse con el máximo rigor de la ley, caiga quien caiga”, sostuvo el jefe de bancada PS, Daniel Manouchehri.

En la derecha, si bien hasta ahora -por las buenas relaciones que mantiene Montes con el sector- no han querido empujar una ofensiva en contra del ministro de Vivienda, no lo descartan si es que surgen nuevos antecedentes en el marco de la comisión investigadora que se conformó sobre el caso.

“Ya se presentó la comisión investigadora firmada por 65 diputados, se dará cuenta este lunes en la sala. Ahí se establecerá qué responsabilidad tiene Montes y si se determina que tiene responsabilidad se podría presentar acusación constitucional”, dijo a este medio el jefe de bancada de RN, el diputado Frank Sauerbaum.