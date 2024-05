Kast entrega apoyo al “delfín” de Rodolfo Carter en La Florida, Daniel Reyes

En medio de las definiciones por lo apoyos que están concretando las figuras y partidos políticos, en el marco de la elecciones primarias para las municipales, el fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, le entregó su apoyo al precandidato a alcalde de La Florida, Daniel Reyes (Indep.-UDI), el “delfín” del actual jefe comunal, Rodolfo Carter.

En esa contienda, Reyes se medirá ante Alejandra Parra UDI), Jannett Fernández (IND) y Felipe Mancilla (RN).

En un acto desarrollado en la comuna, que contó con la presencia del propio Carter, su hermano el diputado Álvaro Carter, la exministra Cecilia Pérez y Reyes, Kast cerró filas con la carta del alcalde.

El encuentro, que partió con la presentación del programa de gobierno comunal -donde destacó la medida de los CUBOS, Centro Urbano de Bienestar, Oportunidades y Seguridades aplicada por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele- le siguió una breve intervención de Carter, quien agradeció la presencia de Kast.

Seguidamente, el fundador de republicanos partió diciendo que “hoy día se necesitan personas que se atrevan, valientes porque uno echa de menos a otros que tienen todas las facultades, todos los medios de enfrentar la delincuencia y no lo hacen porque no son capaces de ponerse en el lugar del otro”.

En esa línea, señaló que el alcalde Carter “sí se pone en el lugar de los otros (...), pero eso tiene que continuar y aquí tenemos un desafío muy grande. Rodolfo ha marcado una pauta y ese camino tenemos que seguir transitándolo”.

“Lo esencial es que la línea que ha instaurado Rodolfo en La Florida continúe, Rodolfo nos está diciendo que Daniel va a seguir esa línea, no arriesguemos lo que ya hemos conquistado”, afirmó Kast.

“No podemos perder lo que ya hemos conquistado”, complementó el líder del Partido Republicano.

Así, Kast aseguró que “si Rodolfo me dice ‘esa línea de manejo la va a seguir en el mismo sentido Daniel, yo no me perdería”.

Posteriormente el abanderado republicano le pidió a los asistentes de manera expresa el “apoyo” a Reyes, “porque va a enfrentar un desafío enorme y es en el corto plazo, de aquí al 9 de junio”. En esa línea, le solicitó al público que se manifestara en redes sociales y en su vida cotidiana para expandir el mensaje de apoyo a Reyes.

“No vamos a lograr el objetivo si no nos unimos todos”, afirmó Kast.

Además, el otrora diputado tuvo palabras para Cecilia Pérez, quien era una de las candidatas para el sillón municipal, pero a última hora se bajó para que se inscribiera la primaria donde competirá Reyes.

“Muy generosa porque ha sabido anteponer el bien de las personas a la lucha política”, aseguró Kast en referencia a la exministra.

Conocedores de la organización del encuentro aseguran que los apoyos se fueron coordinando desde la visita a El Salvador que hizo Carter junto a Reyes. Respecto de la cita de hoy, agregan las mismas fuentes, se coordinó este miércoles.

Los apoyos cruzados

Los gestos y apoyos entre Kast y Carter no sólo se quedan en La Florida, pues el alcalde recientemente le entregó su respaldo a la candidata de republicanos a Recoleta, Ruth Hurtado.

Fuentes del sector, además, aseguran que el jefe comunal habría acordado su respaldo a la candidata a la gobernación de la Región Metropolitana de los republicanos, Macarena Santelices, para cerrar el gesto de Kast a Reyes.

De hecho, el papel de Carter en la negociación municipal ha incomodado al sector por diversos episodios que se han dado en las tratativas.

En primer lugar, debido a los roces que tuvo con la candidata Parra, del gremialismo, tienda a la que en el pasado también perteneció el alcalde. Otro episodio fue el apoyo que le entregó a la candidata del Partido Republicano en la comuna de Recoleta, Ruth Hurtado, en desmedro de los nombres de Chile Vamos, Mauricio Smok (UDI) y Felipe Cruz (RN).

Además, se menciona la arremetida que tuvo contra Mario Desbordes (RN) al asegurar que el exministro es el candidato de Chile Vamos, pero no es el candidato de toda la oposición”, haciendo alusión a la existencia del abogado Aldo Duque, quien es respaldado por el Partid-o Social Cristiano.