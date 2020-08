Moreira no descarta candidatura presidencial: “Si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei no se ponen de acuerdo, yo estoy disponible”

El senador Iván Moreira (UDI) manifestó que está disponible para seguir una carrera presidencial en medio de las tensiones surgidas en Chile Vamos durante las últimas horas.

Esto, luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también se abriera a esta opción tras los dichos del jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, quien el domingo se definió como “socialdemócrata” en una entrevista con Tolerancia 0.

“Si nos dividimos entre nosotros esto termina dándole el triunfo en bandeja a la izquierda, que no tiene candidato. Yo no quiero entrar a polemizar entre estos roces de los alcaldes, porque eso no nos conviene. Y si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei no se ponen de acuerdo, yo estoy disponible, totalmente”, expresó en conversación con Diario La Cuarta.

“Estoy totalmente disponible, y no significa que esté lanzando una candidatura, significa decir, aquí estoy, con todos mis defectos y virtudes. Si puedo ayudar, estoy disponible”, agregó.

Consultado por los dichos de Joaquín Lavín -quien en Tolerancia 0 se definió como “socialdemócrata”, Moreira contestó que “toda la gente que está molesta con Lavín, en una eventual candidatura contra Jadue, a todos se les va a quitar el enojo y van a votar por Lavín. Veamos esto desde la perspectiva y estrategia para ganar, y que no significa que uno esté desconociendo los principios y valores que representa nuestro sector”.

A su juicio, “las candidaturas deben estar orientadas a una derecha social, que permita crecimiento, desarrollo y mayor empleo, pero, por sobre todas las cosas, avanzar realmente para ir superando la desigualdad que hay en Chile, que quedó al descubierto tras el estallido social”.