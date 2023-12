Ossandón emplaza a Kast: “Ahora es candidato presidencial y no fue capaz de arreglar y llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución”

Durante la mañana de este martes, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano), las dos figuras de la derecha que se están levantando para la elección presidencial que se aproxima.

Dentro de los últimos días, los dos personeros de la derecha han salido a declarar sobre los comicios presidenciales de 2025. Por su parte, Kast ya dejó clara su intención: “Yo puedo decir que yo estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”. Mientras que Matthei recalcó que las elecciones no son prioridades.

En conversación con Radio Pauta, el exabanderado presidencial de RN, emplazó al líder republicano por sus últimos dichos. “Tuvo todo para hacer una Constitución y no fue capaz de liderar un equipo para llegar a un acuerdo cuando tú tienes todas las herramientas es porque la cosa anda mal, y ahora es candidato presidencial y no fue capaz de arreglar y llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución y nos farreamos todo el proceso de nuevo”.

Ossandón continuó y criticó que “aquí se están proclamando candidatos presidenciales para ver si Dios le permite salud y todo, si Dios lo va a traer aquí, o el viejo pascuero lo va a ir a dejar a La Moneda es porque no entienden nada. Hoy día la gente está desesperada porque no puede salir de la casa y están hablando de candidatos presidenciales, nada que ver. Por último Evelyn Matthei es un poquito más pudorosa”.

En esa misma línea, Ossadón dijo que “Matthei tuvo la suerte de que el otro se desatinó y se adelantó, entonces ahí se dio cuenta de que estaba metiendo las patas”. Esto, debido a que la alcaldesa de Providencia se refirió al tema luego de que Kast dejara en descubierto sus ganas de su tercera carrera por la presidencia.

En ese sentido, el senador enfatizó que “desatar una carrera presidencial a esta altura con lo que está viviendo la gente es no entender nada, no es entender nada porque en el fondo la gente está aterrada por la delincuencia, le tiene miedo (...) a lo que está pasando en Chile y empezar a hablar de una candidatura presidencial a esta altura, a mí me parece absurdo”.