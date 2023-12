Matthei por posible candidatura de Kast: “No sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en medio de la entrega de regalos para niños y niñas del Hospital Calvo Mackenna, fue consultada por las próximas elecciones presidenciales.

Ante las preguntas de la prensa sobre una posible candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast, respondió que “yo no sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más. Hoy día es Navidad, estamos en otra”.

Bajo esa línea, añadió que las prioridades no son las elecciones y que “estamos pensando en otras cosas. Chile tiene demasiados problemas, las familias tienen muchos problemas y debemos preocuparnos de eso”.

Por lo anterior, recalcó que “lo único que busco es que haya colaboración, genuino interés de parte de todo el mundo político para resolver las problemáticas del país”.

La intenciones de candidatura de Kast

Fue el viernes 22 de diciembre que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que confirmó sus intenciones de una tercera candidatura presidencial.“Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”, indicó.

Santiago 17 de Diciembre 2023 El lider del partido Republicano Jose Antonio Kast realiza un discurso luego de conocer los resultados del plebiscito constitucional. Foto: Juan Farias / La Tercera.

“Yo puedo decir que yo estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía. Cualquiera que vaya por el gobierno, va a perder porque es un desastre de gobierno”, aseveró en entrevista con Estado Nacional de TVN. Fue en ese mismo contexto que el excandidato presidencial expresó que “el gobierno va cayendo todos los día”, y que la gente en el país “les va a pasar la cuenta”.

Asimismo, al momento de plantarse ir a unas primarias con el bloque Chile Vamos, el fundador de Republicanos se mostró reticente a la posibilidad.

“Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces hemos demostrado en los hechos sin primaria, nosotros potenciamos los votos del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan, yo no iría a primaria, pero no me mando solo tampoco. Soy parte de un equipo, de un partido político”, señaló José Antonio Kast.