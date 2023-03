Presidente Boric relata cómo cambió su visión del empresariado y de las policías en encuentro con jóvenes en la Cumbre Iberoamericana

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes en la Cumbre Iberoamericana en su versión para jóvenes, donde se mostró arrepentido de críticas vertidas con anterioridad contra el empresariado y, en el mismo sentido, valoró el trabajo que realiza la policía en la contención de manifestaciones.

En su participación el Mandatario respondió preguntas abiertas de los presentes, uno de los cuales lo requirió por los “poderes fácticos” que impiden concretar las transformaciones propuestas por los gobiernos de la región.

“Los poderes fácticos (...) no necesariamente son todos homogéneos y, por lo tanto, es un error en el que caemos con mucha facilidad de meter a todos a quienes consideramos adversarios en el mismo saco. Creo que es muy importante poder distinguir y ser más fino en el análisis del campo de fuerzas en lucha en la política”, inició el Presidente Boric en su respuesta.

En este sentido, manifestó que “decir ‘todos los empresarios son malos y todos son unos sátrapas que están robando’ es un error gigante, el cual nosotros cometimos en algún momento. No todos los empresarios son iguales”, y ejemplificó que “hay empresarios que están con la cabeza puesta en la transformación verde, que están generando modelos de integración laboral para entregar propiedad a los mismos trabajadores”.

En su respuesta, el Jefe de Estado también uso a las policías como ejemplo y afirmó que los efectivos buscan el “imperio del derecho” en su actuar en algunas manifestaciones. “La policía, por ejemplo, nosotros durante mucho tiempo la veíamos como los que reprimían a los estudiantes, pero es mucho más que eso. La policía lo que significa, en la práctica, o debiera siempre significar, no siempre es así, es el imperio del derecho y que, por lo tanto, que no prime la ley del más fuerte”, aseguró Boric.

“Yo creo que es muy importante distinguir los diferentes matices que hay dentro de la sociedad”, prosiguió y afirmó: “Lo mismo con los políticos. Hoy soy un político, no hablo como un outsider y antes, a los 20 años decía ‘todos los políticos son iguales, son todos los políticos ladrones’. No, eso no es así. Hay que poder distinguir y encontrar alianzas”.

“Lean mucho a (filósofo Antonio) Gramsci, él habla mucho de esto”, recomendó a los jóvenes presentes cuando hablaba de los bloques de poder que se instalan en las sociedades.

“¿Es muy joven para gobernar?”

En medio del encuentro, una de las asistentes preguntó a la autoridad sobre cómo lleva los prejuicios respecto a su edad y el ejercicio del cargo.

“La única demostración empírica que van a callar esas bocas es los resultados y el ejercicio del gobierno que hagamos. Hasta ahora en Chile, con muchas dificultades que nos ha tocado enfrentar, estamos haciendo un gobierno que avanza, que sin lugar a dudas puede mejorar y valga la redundancia, es un gobierno que gobierna”, dijo Boric.

“Es muy importante que logremos generar en nuestros países diálogos intergeneracionales y donde logremos colaboración y aprendizaje recíproco y trabajo con quienes les tocó el desafío antes que a nosotros”, dijo Boric, quien destacó las edades de sus ministros sub40 y rescató que “hay gente de generaciones anteriores que le aportan tremendo valor al gobierno. Acá no es que los jóvenes desplazaron a los viejos”.

“Al final, la única evaluación con la que yo me conformo es con la que haga el pueblo de mi país respecto al gobierno, no los columnistas o comentaristas. Ahí vale la pena citar a esta famosa canción de León Gieco, Los salieris de Charly, cuando decía ‘dicen que para gobernar no tienen aún la experiencia suficiente, menos mal que nunca la tengan la experiencia de mentir, menos mal que nunca la tengan la experiencia de robar, menos mal que nunca la tengan la experiencia de matar’”, afirmó el Mandatario en su respuesta, que concluyó con aplausos de los presentes.