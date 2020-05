Presidente de la Cámara asegura que diputados que no participan de forma presencial de comisiones y sesiones de sala "no reciben viático alguno”

Esta jornada la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó con una mayoría de sus integrantes desde sus casas. Esto a raíz de los últimos casos confirmados de coronavirus en el Senado, donde cuatro parlamentarios han sido confirmados con el virus.

Al respecto surgió una duda en relación si a los parlamentarios de la Cámara Baja que sesionaban de forma telemática se les seguía pagando viáticos nacionales, lo que fue descartado por el presidente de la Corporación, Diego Paulsen (RN).

“La situación del pago de viático nacionales de los parlamentarios (es que) aquel parlamentario que no asiste al Congreso Nacional no recibe viático. Eso está muy claro, no hay cuestionamiento respecto a aquello", sostuvo el líder de la mesa de la corporación.

Para agregar que “si el parlamentario no participa en sesiones de manera presencial, ya sea de comisiones o del pleno de la Cámara no recibe viático alguno”.

