Ríos y anuncio de acusación constitucional en su contra: “Estamos disponibles para concurrir en los procedimientos que sean necesarios”

Luego de la sesión de Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió a la acusación constitucional en su contra que impulsa la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Es una facultad de la Cámara de Diputados. Nosotros como gobierno somos muy respetuosos de las facultades del Poder Legislativo. Estamos, por supuesto, totalmente disponibles para concurrir en los procedimientos que sean necesarios y poder responder cualquier duda que tengan las y los diputados de la República”, sostuvo.

En otro plano, la ministra llamó a dejar las diferencias de lado en la búsqueda del nuevo fiscal nacional, luego que el Senado rechazara la propuesta del Ejecutivo en dos oportunidades, en el caso de la nominación de José Morales, en primera instancia, y luego con Marta Herrera.

En días que han estado especialmente complicados para la secretaria de Estado, tras los 13 indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, Ríos señaló que esos temas no deberían complicar la agenda legislativa.

“En ningún caso debiera condicionar la agenda prioritaria de seguridad que el gobierno está empujando. Poder contar con un fiscal nacional no es solo urgente, sino de vital importancia para los chilenos y chilenas”, manifestó la ministra. En ese sentido, Ríos dijo esperar “que el Senado pueda avanzar en este proceso, que es vital no para el gobierno en particular, sino para la ciudadanía”.

Sobre los indultos, la jefa de la cartera de Justicia, aprovechó de defender la medida, indicando que “todos los presidentes de la República han tenido distintas razones para utilizar esta facultad constitucional en distintas magnitudes”.