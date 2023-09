Te Deum: Arzobispo pide entregar información sobre detenidos desaparecidos en ceremonia marcada por 50 años del Golpe

Hasta la Catedral de Santiago llegaron este lunes las principales autoridades del país para participar de una nueva conmemoración del Te Deum Ecuménico. Ahí arribó el Presidente Gabriel Boric para escuchar las palabras del arzobispo de Santiago, Celestino Aós.

Fue en ese marco que el sacerdote hizo un llamado que se tomó la jornada: pedir la entrega de información de detenidos desaparecidos. “Hacen daño quienes ven sufrir a hermanas y hermanos, porque no conocen la verdad acerca de sus familiares detenidos o desaparecidos”, partió diciendo, para luego añadir: “Convierte, Señor, sus corazones, para que entreguen la información que puedan tener. Hermanos que tienen informaciones, les pedimos, por el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan esos datos”.

Junto con ello, Aós ofreció a la Iglesia Católica como intermediadora para recibir esos datos y entregarlos de forma anónima a las autoridades.

El llamado no dejó indiferente a nadie, pues se enmarca en lo que ha sido la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El gobierno de Boric ha convertido el tema de los derechos humanos en parte importante de su agenda, por lo que el llamado del arzobispo de Santiago fue bien recibido por La Moneda.

El arzobispo de Santiago, Celestino Aós.

El propio Boric así lo manifestó en un punto de prensa en Palacio, donde también valoró el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura, al momento de denunciar y condenar las violaciones a los derechos humanos. “Valoro mucho el llamado que hace de que quienes tengan datos puedan entregarlos para poder conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Recordemos que en nuestro país hay más de 1.100 personas que no sabemos dónde están. 1.100 familias que están cruzadas por una herida que trasciende generaciones”, dijo el Mandatario.

Y agregó: “Lo mejor para la reconciliación es la justicia, es la verdad, no el olvido. La memoria, la justicia y la verdad. El obispo ha hecho una invitación muy potente en esa línea”.

Ya minutos antes, los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), Camila Vallejo (Segegob) y Luis Cordero habían valorado el llamado de Aós. Mientras la portavoz calificó como ”realmente importante y significativo” y “un momento histórico”, el titular de Justicia enfatizó: “La Iglesia siempre ha tenido un rol relevante en materia de derechos humanos”.

Incluso desde La Moneda aprovecharon para relevar el “Plan de Búsqueda” que impulsa el Ejecutivo. Una iniciativa enfocada en esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, además de garantizar acceso a la información e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.

“Esta es una herida que está abierta en nuestro país y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de estas personas y, por tanto, todo lo que pueda contribuir al Plan Nacional de Búsqueda que impulsa el gobierno, nosotros lo valoramos”, dijo Elizalde al respecto.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, asiste a su segundo Te Deum Ecuménico de acción de gracias, celebrado en la Catedral de Santiago. Foto: Víctor Huenante, Agencia Uno.

Desde distintos sectores políticos salieron a valorar las palabras de Aós. Desde la oposición, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), calificó de “potente” el llamado “a buscar la verdad de las personas que no pudo haberse encontrado durante tanto tiempo”. Una línea similar que expresaron en el resto de la oposición parlamentarios de partidos como RN y republicanos. “Yo creo que este Te Deum muestra como debió haber sido las celebraciones del 11 de septiembre, en vez de enfocarse en resaltar la figura de Allende donde no tenemos ese acuerdo en Chile, si tenemos acuerdo de que violaciones a los derechos humanos no se pueden tolerar”, dijo el senador republicano Rojo Edwards.

También en el marco de los 50 años del Golpe, fueron bien recibidas las palabras de Aós respecto de un mea culpa de la Iglesia Católica. “Las omisiones, lo que debimos hacer y no hicimos, causan daño a los demás y a nosotros mismos”, dijo la autoridad eclesiástica.

Fue en esa reflexión que Boric recalcó: “La reflexión que hacen es frente a toda la sociedad. Quienes pudiendo haber hecho más, no lo hicimos. Y eso es algo que cada uno tiene que reflexionar”.

El tema de los derechos humanos ha sido parte importante de la agenda este año por los 50 años del Golpe. Desde La Moneda anunciaron una batería de medidas legislativas para la agenda, mientras que el asunto también tuvo a la oposición enfrentada al gobierno.

Hubo distintas posturas desde los sectores políticos, mientras que el gobierno hizo un llamado a firmar una serie de compromisos, al cual se sumaron algunos partidos. La Iglesia Católica, en tanto, marcó el tono de su mirada durante esta jornada.

El Te Deum también estuvo marcado por un llamado de la Iglesia a defender la vida del que está por nacer. En sectores de derecha valoraron este mensaje, que es contrario al aborto, mientras que desde el gobierno recalcaron que es parte de la diversidad de posturas que existen en el país.

“Entendemos que hay muchos que conciban que la vida está al momento de la concepción, pero para nosotros es importante no seguir penalizando (...) a las mujeres, porque decidieron interrumpir a tiempo su embarazo, producto de una violación, por ejemplo”, dijo la portavoz Camila Vallejo.