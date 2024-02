Piñera pop o todos los memes del expresidente

“A mí me gusta mucho la libertad, me gusta romper el protocolo y la seguridad. Y a veces se producen estos chascarros”. Así respondía a pocos días de terminar su primer gobierno el expresidente Sebastián Piñera al ser consultado por los “chascarros” y curiosos momentos que protagonizó recurrentemente durante su vida política, los que fueron viralizados en redes sociales y conocidos como “piñericosas”.

El exmandatario -quien falleció este martes en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco- decía que estas situaciones eran “parte de la vida, del humor” e incluso confesó que tenía sus anécdotas favoritas.

Fue en conversación con Las Últimas Noticias -en 2014- cuando afirmó que el 95% de los chascarros eran “fruto de la creatividad de los chilenos”, pero que había otras “piñericosas” que eran verdaderas y recordó que, recién asumido como Presidente, alertó sobre los “tusunamis” que podían provocar las réplicas del terremoto del 27 de febrero de 2010. Pocos días después, protagonizaría un nuevo impasse al hablar de la catástrofe: “Por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies y por el ‘marepoto’ que sacudió nuestras costas”, dijo en la Fidae.

En 2018, ad portas de iniciar su segunda administración, la exprimera dama Cecilia Morel también fue consultada por estos momentos. “Yo me río, mis hijos se ríen, lo tomamos en positivo. Si hay algo que es bueno es que conozcan a un Presidente en forma humana, que conozcan su humor”, dijo al programa Más Vale Tarde.

Pero, ¿cuál fue la piñericosa favorita del Mandatario?

Según reconoció en entrevista con Mario Kreutzberger, en 2014, su favorita -y a la vez la que le avergonzaba- fue la caída que sufrió en el sector de Baja de Mena en Puente Alto. Registro que se convirtió en uno de los “memes” más recordados y que incluso la exministra Karla Rubilar aseguró -este miércoles en Canal 13- que el mismo presidente lo enviaba frecuentemente como “sticker” en sus mensajes.

Aquí una recopilación de algunos de estos momentos:

El “salto”

Foto: Andrés Pérez

Una de las fotos más recordadas del exmandatario se produjo cuando estaba en una gira impulsada por la reconstrucción tras 27F. Piñera inspeccionaba el nuevo edificio municipal de la comuna de Melipeuco -en la región de la Araucanía-, cuando fue capturado saltando una poza de agua. La imagen fue tomada entonces por Andrés Pérez, fotógrafo de La Tercera.

“El salto nunca fue anunciado. Yo supuse que lo iba a hacer porque era parte del estilo de las parkas rojas. Lo que nunca imaginé es que la foto terminaría convirtiéndose en un meme”, dijo Pérez.

En 2023, su hermano Miguel “Negro” Piñera, subió el recordado chiste a Instagram e hizo referencia a que el ex Jefe de Estado sí metía los pies al barro en su mandato.

La visita de Bolt

Durante la visita del condecorado atleta jamaicano Usain Bolt a nuestro país, Piñera lo recibió en La Moneda.

En la reunión, el exmandatario le dio una sorpresa: un cuadro de 30x20cms donde el atleta aparece corriendo y a su lado, un photoshopeado presidente. La foto hacía referencia al clásico meme del salto a un charco. Piñera había hecho un meme de él mismo.

Bandera chilena

También en Estados Unidos, en el marco de una visita del exmandatario al entonces presidente Donald Trump, Piñera le mostró una imagen que enseñaba la bandera chilena dentro de la estadounidense.

La imagen, sin embargo, no estuvo libre de polémica, ya que los colores del emblema patrio de Estados Unidos estaban en orden erróneo y además, la cantidad de estrellas (50, una por cada Estado), no coincidía.

“Con un pequeño cambio, uno puede decir que Chile está en el corazón de EE.UU”, fue la respuesta entonces del presidente Piñera.

Mochila de Street View

Era 2013, cuando otra acción exmandatario fue nuevamente viralizada: en esta oportunidad, Piñera se puso la mochila de Google Street View para fotografiar el Palacio de La Moneda en 360 grados.

“Por Dios, qué recuerdos”

Al estilo del conocido segmento Carpool Karaoke del programa de James Corden, el expresidente y la entonces candidata a alcaldesa Evelyn Matthei hicieron un recorrido por las calles de Providencia, haciendo una especie de entrevista, mencionando temas como seguridad y cultura, pero también cantando junto a Tormenta. Rememorando esas canciones, es que el Presidente dice: “Por Dios, que recuerdos”.

Revisa el video completo en el siguiente link.

Thriller

Otro memorable recuerdo se dio en medio de la campaña previa a la segunda vuelta presidencial -la cual lo llevó por primera vez a La Moneda-, Piñera asistió a la edición chilena de El Hormiguero, una versión conducida por Tonka Tomicic y Sergio Lagos. En este encuentro, el expresidente siguió la famosa coreografía de Thriller de Michael Jackson, momento que también fue viralizado.

Revisa el momento aquí.

Lobo marino

Fue el mismo Piñera quien, en el Día Mundial del Medio Ambiente de 2019, conmemoró la ocasión recordando - a través de un publicación en su cuenta de Instagram- cuando un lobo marino lo atacó en el año 2005 en Valdivia. La foto y el video, apareció en todos lados, y tuvo una segunda vida con la llegada de los teléfonos inteligentes.

“El océano una vez me echó la foca (o más bien, un lobo de mar) para recordarnos que tenemos la obligación de actuar. Los océanos no resisten más plástico ni pueden seguir acidificándose. Este año, en que Chile será sede de la COP25, tenemos el gran desafíos de avanzar para que los países asuman compromisos más ambiciosos y exigibles, para corregir el rumbo, recuperar el tiempo perdido,y juntos salvar nuestro planeta”, publicó en esa ocasión. En rigor, si no es por sus reflejos, el lobo marino pudo causarle más de un daño.

Te Deum

En 2011, en su segundo año de gobierno, el exmandatario había asistido junto a su esposa y ministros al tradicional Te Deum. Sin embargo, Piñera habría hecho ruidos molestos al intentar acomodar el reclinatorio y la ex Primera Dama le pidió mantener el silencio en la ceremonia. Años después, en la ceremonia de 2019, el Mandatario sufrió otro impasse cuando se encontraba a bordo del carruaje que lo trasladaría a la Catedral Metropolitana, momento en que un brusco arranque del vehículo hizo que se sentara abruptamente.

Bajos de Mena

Foto: Sebastián Rodríguez

En 2013, Piñera se encontraba realizando una visita de inspección a los trabajos de demolición en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto. Mientras intentaba escalar un montón de escombros, el exmandatario resbaló y fue auxiliado por el alcalde de la comuna, Germán Codina.

Tras el incidente, el expresidente afirmó que “algunas consecuencias de la caída se sienten, sobre todo el dolor del alma, del gusto que les di a todos ustedes de ver al presidente caerse”. Y apuntó a que alguien en su casa le cambió los zapatos por unos de suela más lisa.

Con todo, Piñera manifestó: “En la vida uno siempre se cae, lo importante es la capacidad de volver a ponerse de pie”.

El sillón de Obama

El 4 de junio de 2013, en su último año de gobierno, el expresidente consiguió una fotografía que pocos podían mostrar: sentado en el escritorio presidencial, con su entonces par estadounidense Barack Obama apoyado en sus hombros.

-”¿Cuántos presidentes han hecho lo mismo?”, preguntó el otrora canciller chileno Alfredo Moreno.

-”Oh, solo él”, respondió el presidente Obama. Situación que luego desató risas en el Salón Oval de la Casa Blanca.

“Estamos bien en el refugio los 33″

Piñera y el mensaje de los mineros

Otro emblemático momento protagonizó Piñera junto a la entonces Primera Dama Cecilia Morel.

En una visita a Europa -luego del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José- se dio a conocer un video en el cual Morel, aparentemente cansada del uso del recurso, le pide al Presidente que no muestre el papel con la frase “Estamos bien en el refugio los 33″ durante una conversación con medios británicos.

Luego de la publicación del video, Piñera afirmó en Berlín que “no ha sido la primera ni la última vez que mi mujer me dé instrucciones, y yo un soy marido obediente”.

Revisa el video en el siguiente link.

Saludo a Bielsa

Sebastián Piñera / Marcelo Bielsa

Uno de los desencuentro más simbólicos lo vivió con el entonces entrenador de la selección de fútbol, Marcelo Bielsa. El primer episodio sucedió en Pinto Durán cuando en su discurso mencionó los apodos de todos los jugadores de La Roja, quienes, dijo, estaban “muy bien dirigidos por ese gran loco y entrenador, Marcelo Bielsa”

A pesar de que loco era un apodo conocido y popular para Bielsa, las palabras de Piñera causaron molestia entre los jugadores. Un mes después, el presidente recibió a la selección en La Moneda, instancia en la que Piñera le estiró la mano a Bielsa para saludarlo y este no le devolvió el gesto.