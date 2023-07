Una grabación sobre un VHS de Serrat y otras confesiones del Presidente: las escenas que marcaron el diálogo entre Boric y el cantautor español

Emocionado se le vio esta mañana al Presidente Gabriel Boric, en el marco del acto de conmemoración “Chile, memoria y futuro: 50 años del golpe de Estado”, que se realizó en la Casa América de Madrid.

El encuentro cultural -en que intervinieron personalidades como la escritora Gioconda Belli y cantaron artistas de la talla de Ismael Serrano-, estuvo marcado por varias confesiones del jefe de Estado y también por su reflexión a menos de dos meses del 11 de septiembre.

Al abrir su alocución, el Mandatario reveló que no llora hace tres años, algo denominó un “bloqueo” ante las “vicisitudes” de la política.

“Las vicisitudes de la política me han hecho un daño que me bloquearon algún mecanismo interno, que por algún motivo no pueda llorar hace cerca de 3 años más o menos. Y ustedes están a punto de quebrarlo hoy porque en verdad este momento es muy, muy emocionante. Escuchar a cada uno de ustedes, de quienes han hablado acá, la presencia de quienes están y de quienes no están es muy fuerte y nos remueve”, sostuvo.

En presencia de Joan Manuel Serrat, con quien luego sostendría un diálogo, el jefe de Estado aseguró además que cuando era niño grabó encima de un VHS del cantautor un capítulo de las Tortugas Ninja, provocando la molestia de su papá.

“Quiero que sepas que, tal como te lo comenté en La Moneda, pero ahora me atrevo a decírtelo públicamente, tu voz y tu ejemplo cruzaron muchas generaciones. Mi padre nació en Magallanes en 1946 y desde que tengo uso de razón estaba muy enojado conmigo porque a los 5 años grabé encima de tu concierto de 1990 un capítulo de las Tortugas Ninjas, y eso le molestaba mucho. Pero después cuando aprendí yo a escucharte, entendí la razón de esa molestia”, dijo Boric, provocando risas en el público.

Tras su intervención y luego de entregarle una placa conmemorativa de los 50 años del golpe, Boric y Serrat sostuvieron un diálogo distendido. Ahí, el Presidente actuó de entrevistador y le hizo preguntas al cantautor sobre cómo vivió él el 11 de septiembre del 73, cómo surgió su relación estrecha con Chile y su vínculo con las obras de Violeta Parra y Víctor Jara.

En ese sentido, Serrat recordó que en los años previos al golpe fue el exministro de Educación, Máximo Pacheco Gómez, quien lo conectó con figuras chilenas que fortalecerían su lazo con nuestro país. Así, por ejemplo, dijo que logró conocer a Pablo Neruda en Isla Negra y que tuvo la oportunidad de conversar con él sobre la obra del poeta Miguel Hernández.

Mensaje por 50 años

En otros pasajes de su discurso, el Presidente destacó las similitudes entre Chile y España, los efectos de las dictaduras que se impusieron en ambas naciones y llamó a que esta conmemoración de los 50 años sea un “no olvidemos” y también un “tiene sentido seguir luchando”.

“Uno escucha las palabras de Gioconda (Belli), las palabras de José Luis (Zapatero) y remueven lo más profundo y hacen que esta conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia en Chile sea de memoria, sea de decir con mucha fuerza ‘no olvidamos’ y, también, -no ‘pero, ‘y también’- sea un decir que tiene sentido seguir luchando, que hay causas por las que vale seguir luchando”, sostuvo el Mandatario.

En ese sentido, destacó el último discurso de Salvador Allende y su compromiso con la vía pacífica y la democracia. “Salvador Allende durante toda su trayectoria, no solamente el último día, durante toda su trayectoria fue un demócrata que luchó por la profundización de la democracia. Incluso cuando parecía más fácil o parecía que los caminos de la historia iban por otra parte, insistió en que la vía chilena, la revolución con sabor empanada y vino tinto era por la vía pacífica. Y cuando habla en la ONU destaca esa tradición democrática de Chile que él luchó siempre por mantener. Y eso es algo que creo que vale la pena destacar a lo largo de toda su trayectoria”, señaló, recalcando que el socialista descartó el cierre del Congreso Nacional y quebró con el PS en la época de la Ley Maldita.

El Mandatario también invitó a cagar las reflexiones de estos días en las alegrías y no únicamente a las tragedias. “Me gustaría dar un pequeño giro a este discurso porque estamos muy cargados a veces de tragedia y antes de la tragedia también hubo fiesta, hubo alegría, que también es necesario recuperar para poder recuperar la esperanza”, dijo para luego citar el poema “Misión” de la chilena Cecilia Vicuña.

“Traigo a colación ese poema para recordar también la alegría que nos mueve. Siento que en los principios fundantes de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, tenemos que encontrar un sano equilibrio entre la rabia frente a la injusticia y la alegría y la esperanza por las virtudes que hoy tiene el mundo y, también, por las que queremos construir”, añadió.