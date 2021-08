Hombres: cómo elegir la camisa apropiada para cada ocasión

Corren tiempos de cambio. Puede que no te guste la idea, pero no la puedes negar. Al menos, debes admitir que estamos en un período en que las convenciones sociales, políticas y económicas están bajo cuestionamiento. ¡Hasta el clima está cambiando! Calor de verano en pleno invierno, ¿quién lo habría creído?

Todo entra al campo de las disputas, entre las fuerzas que buscan generar el cambio y las que se resisten a toda costa. No es que esto sea particularmente nuevo: desde siempre ha ocurrido y cada día sigue siendo un nuevo desafío por conseguir las metas en el trabajo, porque el equipo de fútbol al que eres aficionado le gane a sus rivales —y por paliza a los archirrivales—, o de conquistar a la persona que te gusta. Incluso a tus sueños: ¡tienes que conquistarlos!

Conquistar es ley en el viejo y aún actual paradigma. Y resulta que una de las bases para conseguirlo está en cómo te ves. No vas a ir a una entrevista de trabajo en short y polera: no porque no puedas, sino porque las convenciones sociales dicen que no se debe. Tampoco vas a transmitir confianza a tu entorno laboral si llevas el pelo desordenado, y si no llevas corbata en ciertas reuniones puedes hasta herir los sentimientos de los presentes. Incluso, una vez conquistado el objetivo, la celebración se hace con las mejores pintas: los zapatitos, el pantalón y, cómo no, la camisa regalona. Como dicen: no hay dos primeras impresiones.

Elegancia, confianza y alegría

Algo de tiempo ha pasado desde el 1.500 A.C., período en el que ya se tiene registro de las primeras camisas. También desde la Edad Media, cuando ésta era parte de la ropa interior, y se utilizaba para cubrir al cuerpo de otras prendas superficiales más ásperas.

“En la época victoriana, las camisas blancas eran símbolo de alta sociedad y riqueza, proyectaban una imagen de decencia y honorabilidad. En nuestros días, un hombre con una camisa bien planchada todavía transmite confianza, se ve refinado y con una imagen fresca”, afirma la consultora de imagen Isis Miralles. “La camisa transmite formalidad; hasta la más casual lo evoca”, sentencia la estilista Carola Montenegro.

Si buscas proyectar una imagen pulida y elegante de tu persona, y denotar preocupación por tu presencia, no olvides llevar una camisa, “siempre planchada y limpia”, como dice Miralles.

Pablo Ortúzar, dueño de Snog, una marca de camisas nacida en Buenos Aires pero que desde 2011 se encuentra en Chile, sostiene que hoy la camisa se ha descontextualizado de su tradición más formal, “y eso la hace interesante y entretenida de llevar”. En esa línea, el hombre que actualmente utiliza esta prenda es uno al que le gusta “salir de lo común; son personas alegres y de distintas edades, que buscan un producto diferente y una atención personalizada”.

Quizá haya algún secreto más detrás de la preferencia hacia las camisas por parte de algunos hombres. “Son más sentadoras que las poleras, porque camuflan mejor algún rollito y el cuello alarga la silueta”, dice Miralles.

Qué pasa en Chile

En las últimas décadas, el diseño y confección de vestuario ha tenido un resurgimiento en Chile. Se puede ver en lo que respecta a camisas de hombre: las noventeras Zaza Dorali y Mo-Store, por ejemplo, parecen un adelanto del semillero que llegaría, especialmente, en la década pasada, cuando afloraron pequeñas marcas con mayor rapidez, apoyadas en las plataformas digitales.

(Aún se pueden hallar sobrevivientes de la vieja industria textil nacional, como ese el caso de la sastrería Iván San Martín, con más de 50 años en el oficio).

“Ahora hay un poco más de variedad que hace un par de años. Muchas marcas locales y emprendimientos nuevos están desarrollando camisas y vestuario en general, porque, al fin, el hombre está reemplazando las poleras que solía vestir día a día”, sostiene Pablo Corral.

Según el dueño de Snog, se está generando una industria local, aunque aún “muy limitada”. Una evidencia de ello es que camisas de distintas marcas posean el mismo estampado. “Los proveedores de telas son muy pocos, por eso, el desafío es lograr diseños únicos”, dice.

Los tipos de camisa

Si bien la variedad de camisas para hombre va al alza, no ha habido mayor innovación en los tipos, que siguen siendo más o menos los mismos.

“Siempre hago la siguiente división con mis clientes masculinos: primero, camisas de manga corta, las más casuales; y las de manga larga, más formales. Después clasificamos las de manga larga por el tipo de cuello que tienen”, afirma la consultora de imagen Isis Miralles.

Cuello italiano

Es semi abierto, ideal para nudos de corbatas sencillos o dobles, según Miralles. “Las recomiendo para hombres con cuello corto”.

Cuello inglés

“El más elegante, para mi gusto”, dice la consultora de imagen. Las puntas del cuello son alargadas, para corbatas delgadas y nudos pequeños. “Recomiendo estas camisas para eventos formales y para trabajar. Y para todo tipo de cuerpo, porque alarga el cuello y estiliza el torso”.

Cuello americano

Tiene botones pequeños en las puntas del cuello. Está hecha para ser usada sin corbata; en ese sentido, es una camisa más sport. “Si la quieres llevar con corbata, te aconsejo que sea con un nudo pequeño”, sugiere Miralles.

Cuello de paloma o de ópera

Es la camisa para el smoking, reservada solo para eventos de gala.

Cuello cutaway

Es un cuello similar al italiano, pero más corto. “Es bien fashion, ideal para nudos pequeños de corbata y le viene bien a hombres con caras más angulosas”, sostiene Miralles.

Camisa a rayas Scalpers con cuello cutaway

Además de por su cuello, también es posible diferenciar los tipos de camisa por el calce respecto al cuerpo. Así, se pueden encontrar camisas “straight fit, de corte recto; tailored fit, que son un poco más ajustadas y simulan las que se confeccionaban con sastre; slim fit, más ajustadas en el pecho y en el contorno que las anteriores; y superslim fit, que es la más ajustada de todas, marcando absolutamente todo, y haciendo que el hombre sea vea corpulento”, explica Carola Montenegro.

En qué fijarse al comprar

Cuentan las consultoras de imagen que uno de los errores clásicos entre los hombres al momento de comprar una camisa es que no tienen en cuenta su fisonomía.

“Generalmente, mis clientes no saben la forma de su cuerpo y tienden a elegir siempre el mismo fit”, dice Isis Miralles. “Es muy importante que el hombre conozca su cuerpo y sepa cuál calce le queda bien: slim, ultra slim, regular y relax, son los más comunes en las marcas”, agrega.

Pero el cuerpo no es el único detalle a considerar al momento de comprar. También el largo de las mangas y el tamaño del cuello son factores relevantes. “La camisa no tiene que quedarte larga de mangas y el ajuste del cuello tiene que ser perfecto”, asegura la consultora. ¿Te imaginas salir a hablar públicamente, ante medio mundo, y que todos estén más pendientes de lo larga que te quedan las mangas que de tu discurso?

Looks para todos los momentos

La pregunta del millón: ¿cuándo es apropiado utilizar cada tipo de camisa? “En general, una camisa siempre es un buen aliado para cualquier ocasión, porque es una prenda versátil por sí misma. Todo depende de cómo la combinemos con otras prendas”, asegura Pablo Corral.

Hay un detalle que no se puede dejar de lado: el estilo de cada persona. En ese sentido, es recomendable contar con el apoyo de una o un experto que te pueda asesorar en caso de que tengas dudas sobre cómo combinar esa camisa que te gusta y quieres comprar.

“En un mundo como el de hoy, nuestra identidad es algo muy importante y la ropa es un complemento que nos ayuda a expresar de la mejor forma este concepto. En Snog buscamos que nuestras camisas sean un complemento a nuestra persona y aportar diversidad y diferencia a una prenda que históricamente ha sido formal”, dice Pablo Corral.

Aún así, el emprendedor admite que el contexto es relevante al momento de elegir la camisa a llevar. Revisemos algunas instancias y lo que los expertos sugieren utilizar para estas.

Para una reunión de trabajo

“Una camisa Oxford: es el business casual resumido en una prenda”, dice Isis Miralles. Es decir, relajada pero seria. “Es una de las camisas que más usan los chilenos. Con jeans o pantalones de tela, dependiendo del lugar de trabajo”.

Carola Montenegro recomienda para el trabajo que sea de calce straight fit o tailored fit, mientras que Pablo Corral sugiere las camisas de lino, “que dan un poco de formalidad y al mismo tiempo toda la onda cuando son usadas con jeans”.

Camisa de lino Snog Marine Regular Fit

Para una entrevista de trabajo

“Camisa de vestir blanca, esa es la elección segura para verte ordenado, confiable y formal al mismo tiempo”, aconseja Miralles, quien, además recomienda utilizarla con pantalones de gabardina.

Para una cita

Miralles aquí sugiere camisa a cuadros pequeños: “te ves con una imagen moderna y jovial si está acompañada de jeans o pantalones tipo dockers (sin pinzas)”, dice. Carola Montenegro, en cambio, se la juega con un calce slim fit o superslim fit para estas ocasiones, dependiendo de cada cuerpo. Toda la carne a la parrilla.

Camisa slim Hugo Boss 100% algodón

El lino, según Pablo Corral, puede ser también un fiel escudero en estas lides.

Camisa de lino Snog Regular Fit

Para un asado

“Camisa de franela, ideal sobre una polera y con unos jeans”, dice Miralles, que agrega: “Si se pone frío el día, ocupar con una chaqueta de cuero. En verano, que sea una camisa manga corta”.

Para estar cómodo en casa

Para Miralles, lo mejor es “camisa de mezclilla o, si es verano, camisa de lino. Con jeans o shorts de tela, dependiendo de la estación del año”.

Camisa baggie MO Plot

Para asistir a un matrimonio

Si se trata de eventos formales y únicos, como un casamiento, Miralles sugiere una “camisa a medida de un color claro, con cuello italiano y un par de colleras, por supuesto con un terno a medida”. Puedes hacer tu camisa a pedidos en sastrerías como la de Iván San Martín.

Para un evento social en fase 4

Ya se están abriendo algunas discos o clubes nocturnos, como también apareciendo más fiestas en casas, considerando la ampliación de los aforos y el pase de movilidad. Para esas noches, Miralles recomienda “sí o sí una camisa estampada de viscosa, con unos jeans negro o azul oscuro y zapatillas. Darán la máxima facilidad para hacer todos los pasos en la pista de baile, así como lograr un look impactante en la noche”.

*Los precios de los productos están actualizados al 6 de agosto de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.