Rejuvenece mientras duermes: llega a Chile nuevo sérum de noche a base de Retinaldehído

Cuando cae la noche, para muchas mujeres es el momento de encontrarse con su espacio personal, realizando su rutina de skincare que les permite un cuidado integral de su rostro. Un momento fundamental antes de dormir, para permitir que la piel pueda repararse mientras duermes, libre de cualquier suciedad y con los nutrientes necesarios.

Quienes cada jornada se preocupan de su cuidado, saben que no se trata de ocupar mil productos. El cuidado es integral, aplicando lo que sea mejor y que tenga efectos que se noten con el paso del tiempo. Si se trata de productos con eficacia antiarrugas, ha llegado al mercado nacional un dermocosmético que cuenta con el ingrediente estrella del antienvejecimiento de la piel, con una fórmula única y patentada.

El Retinal o Retinaldehído, es un producto natural derivado de la vitamina A, importante en el crecimiento y desarrollo, que cumple un importante rol en la acción renovadora de la piel. La vitamina A sólo se consigue mediante la administración oral o tópica, por lo que el avance de la ciencia ha permitido que sérums como Retinal Intense de ISDINCEUTICS, permita la renovación de la piel mientras duermes, marcando un camino en la búsqueda de la renovación cutánea.

Son diversas las revistas especialistas que ven al retinal como el próximo ingrediente antienvejecimiento de moda, al hacer muchas cosas en la piel de quienes las usan, no solo renovando y reparando la piel, sino que minimiza la sequedad y el discomfort asociados al uso de retinoides, dejando un acabado suave y sedoso. Su capacidad para ayudar a reducir visiblemente las arrugas, gracias a que aumenta la síntesis de colágeno, da lugar a una piel más firme y renovada.

Ingredientes únicos

El sérum de doble fase de ISDINCEUTICS ayuda a reducir los signos del paso del tiempo en el rostro, dando eficacia y tolerancia óptimas para una piel visiblemente más joven. Ello, gracias a la innovadora textura bifásica de Retinal Intense, que mezcla los ingredientes en el momento de uso, preservando su frescura y eficacia para resultados óptimos.

Todo ello, con una tolerancia óptima gracias a SoothingComplex, un complejo con propiedades calmantes para una sensación de confort hasta en pieles sensibles.

Retinal Intense cuenta con una fórmula única y patentada que contiene Retinaldehido que forma parte de la familia de los retinoides y es uno de los ingredientes antiedad más eficaces según los expertos en cosmética. El Retinaldehído es 3 veces más potente que el retinol y se convierte en su forma activa 11 veces más rápido en la piel.

Más sobre Presentado por ISDIN

Además, se suman ingredientes como Bakuchiol, que ayuda a restaurar la elasticidad y firmeza de la piel; Vit-A-Tech, complejo de Retinol-Like que ayuda a estimular la renovación celular de la epidermis y la reducción de las arrugas; y Melatonina, que actúa durante la noche como un poderoso agente antioxidante indirecto.

Tras un mes de uso, los estudios realizados por la compañía indicaron que el sérum de ISDINCEUTICS, Retinal Intense, disminuye las arrugas en un 43%, mientras que aumenta la elasticidad de la piel en un 14%. Los resultados incrementan a tres meses de su primera aplicación, contando con la piel más firme y renovada*.

Cómo incluir Retinal Intense en la rutina de noche

Como todo dermocosmético, requiere de periodicidad, tiempo y paciencia para ver los efectos. Si estás interesada y es la primera vez que usas Retinal Intense, tu piel necesitará un “período de retinización” para adaptarse a este ingrediente y evitar así posibles irritaciones.

Te recomendamos ir incorporando el retinal poco a poco, siempre por la noche, como tercer paso dentro de tu rutina, tras la limpieza y el contorno de ojos. Durante la primera semana, aplica solo 3 noches (una sí, dos no). Para la segunda semana, aplica 4 noches (una sí, una no). A partir de la tercera semana, si todo va bien, puedes incluirlo de forma diaria en tu rutina de noche. Si por lo que sea notas que tu piel no reacciona bien al aumentar el número de aplicaciones, retrocede hasta el punto en el que tu piel reaccionaba correctamente.

Al renovar la piel, esta estará más sensible a los efectos del sol, por lo que se recomienda acompañar con el uso de un fotoprotector de alto SPF en tus rutinas diarias. ¡Proteger tu piel será fundamental!

*Test de uso para evaluar la eficacia y seguridad mediante evaluación dermatológica, técnicas instrumentales y cuestionarios subjetivos de Retinal Intense en 34 sujetos (41-70 años) con todo tipo de piel incluso pieles sensibles durante 4 y 12 semanas, aplicado una vez al día. Isdin. Data on file 2022.