Gerente general de Marina del Sol rechaza demanda de directores canadienses y exejecutivo acusa “maltrato y humillación”

El pasado viernes, el gerente general de Marina del Sol (MD) -controlada por el grupo Imschenetzky y el fondo canadiense Clearinvest-, Juan Ignacio Ugarte contestó ante el 7° Juzgado Civil de Santiago la demanda que presentaron dos directores canadienses de la compañía, que exigen la nulidad de los despidos de la plana mayor de la compañía que opera cuatro casinos a nivel nacional.

En su presentación, a la que tuvo acceso Pulso, solicitó que el tribunal se declare incompetente para conocer el litigio debido a que la acción “burla las normas de competencia absoluta, en tanto pretende que la judicatura civil conozca sobre la nulidad de despidos”. A su juicio, un tribunal civil está impedido de declarar la nulidad de los despidos laborales de Francisco Muñoz (CEO); Patricio Lagos, gerente de Administración y Finanzas, y Felipe Rivera, gerente de Capital Humano de MDS.

De hecho, actualmente en el 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago se ventila una denuncia de tutela laboral en contra de Inversiones Marina del Sol S.A -matriz de la operadora de casinos- interpuesta por el ex CEOde la firma, Francisco Muñoz. En este proceso judicial, la defensa del empleador presentó una carta firmada por Ugarte en el que acusa a Muñoz y Felipe Rivera, exgerente de Capital Humano de “contratos irregulares”. Ello debido que supuestamente ambos habrían modificado su contratos para obtener mayores atribuciones, lo cual es negado por la defensa de ambos ejecutivos.

Según cercanos a la operación, Ugarte, que cuenta con el respaldo de Valmar -sociedad de propiedad de la familia Imschenetzky-, está en su cargo desde el inicio de la sociedad con los canadienses en 2008, y los despidos obedecerían a reparos al presupuesto que elaboraron los ejecutivos mencionados.

En su presentación, el gerente general de MDS, Juan Ignacio Ugarte, uno de los hombres de mayor confianza de la familia Imschenetzky, explicó que en el presente caso, los demandantes que comparecen como directores de Inversiones Marina del Sol. “No obstante, son solo 2 de los 6 directores. Los cuatro directores restantes, los cuales no han comparecido en esta causa, son: Mario Rojas, Nicolás Imschenetzky, Michael Grasty (abogado y socio del estudio que asesora a los canadienses) y Ricardo Torres”, acotó.

“Los demandantes argumentan que los despidos se realizaron sin acuerdo previo ni la autorización del directorio”. No obstante, en tanto 4 de los 2 directores no se han pronunciado, corresponde que éstos indiquen si tal falta se ha producido, y que, además, manifiesten si se adhieren o no a la demanda”, acotó la acción.

Por lo mismo, el ejecutivo solicitó que se ponga en conocimiento a los demás directores de la sociedad para que expresen si adhieren a la demanda interpuesta por dos de los tres representantes que mantiene el fondo canadiense en Marina del Sol.

A pesar de lo anterior, el gerente general de Marina del Sol insistió en que el presente juicio tiene tanta vinculación con el proceso laboral que ambos petitorios son coincidentes, dijo. En efecto, “en el juicio laboral se pide la declaración de invalidez del despido por la misma razón argüida en este proceso, a saber, que yo no habría tenido poderes para despedir a los trabajadores, pues no requerí la supuesta autorización previa del directorio de Inversiones Marina del Sol”.

La sociedad Inversiones Marina del Sol S.A. (MDS) fue constituida en octubre de 2007. Los actuales accionistas de esa sociedad son Clairvest Chile Limitada, titular del 50% de las acciones de MDS; e Inversiones Valmar Limitada (Familia Imschenetzky) junto a Inversiones Lomas de San Andrés Limitada, quienes conjuntamente son propietarias del 50% restante de las acciones.

Bonos millonarios

Una nueva demanda interpuso uno de los tres ejecutivos despedidos por Ugarte. Se trata del exgerente Felipe Rivera, exgerente de Capital Humano de Marina del Sol, quien sostuvo en su denuncia de tutela laboral y despido injustificado, quien denunció ser víctima de “maltrato y descrédito” y haber sido tratado como un “delincuente”.

“El maltrato, la humillación y el descrédito que sufrí en el mes de diciembre de 2022 hasta el día mismo de mi despido fueron injustificados, desproporcionados y con calificaciones de mi conducta de carácter calumniosas infundadas. A mi entender, y relacionando todos los hechos y tal el del Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas, el ambiente en MDS se comienza a afectar desde el allanamiento de la casa de Nicolás Imschenetzky a inicios del mes de agosto de 2022, con la diligencia ejecutada por la PDI y ordenada por la Fiscalía Nacional Económica”, añadió.

También contó que a su llegada “no existían parámetros claros en el diseño del sistema de incentivos por metas, desde sueldos a bonos, mensuales y anuales”.

“No existían evaluaciones de desempeño, y dada la informalidad laboral, tampoco la estructura de cumplimiento de metas o de logros que generaban que un trabajador se ganara o no un bono anual de gestión. A mayor abundamiento, al revisar el detalle de bonos anuales no existía una lógica racional que explicara por qué a un gerente se le pagaba A y a otro B, en base a qué criterios, era un sistema de asignación de incentivos subjetivo e inorgánico. Es más, el exgerente general y director Juan Ignacio Ugarte, el año 2021 se le pagó un bono de $113 millones sin que cumpliera una función determinada verificable y que explicara la razón objetiva o racional del porqué se ganaba este enorme bono, más allá de su alta remuneración; en esa misma línea, la gerente de Marketing y pareja del señor Ugarte -según me enteré tiempo después de mi ingreso- recibió un bono de 80 millones, sin que existiera un racional tras ese desembolso para MDS, sobre todo si se le comparaba con otros gerentes más estratégicos e incidentes en la Gestión”, acotó.

El exgerente de Capital Humano de Marina del Sol exige ser indemnizado en $189.911.419. Se trata de una cifra menor si se considera que Francisco Muñoz, exCEO de MDS exige una compensación de $4.757.287.860.