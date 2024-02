Lo que pagó el grupo Luksic por subir al 100% en sus filiales en Paraguay

hace 58 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

El martes, los Luksic anunciaron la compra del 45% que tenía Sudameris en las filiales de CCU y Enex en Paraguay. No revelaron el precio. Sin embargo, los balances de las filiales de Quiñenco describían que el valor de la opción de venta de Sudameris, que reemplazó como socio al cuestionado ex Presidente Horacio Cartes, superaba los US$ 60 millones por ambos porcentajes.